Алроса опубликовала умеренно позитивные показатели за 3к18. По части затрат результат был лучше нашего и консенсус-прогноза, однако денежный поток на собственный капитал с корректировкой на страховые премии оказался ниже ожиданий, а план по объему продаж был пересмотрен в сторону снижения. Товарные запасы мелких алмазов выросли, но Алроса, как мы полагаем, сможет реализовать избыточные запасы в 1п19, чему должен способствовать сезонно высокий спрос после активных продаж ювелирных изделий в западных странах в праздничный период. Рассчитанная нами прогнозная цена на 12 месяцев прежняя – 130 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 40%. По бумагам Алросы подтверждаем рекомендацию Покупать.

Результаты лучше ожиданий благодаря более низким затратам. EBITDA в размере 40,7 млрд руб. превысила наш и консенсус-прогноз на 3–9% по большей части благодаря более низким затратам. Мы отметили уменьшение себестоимости производства за счет снижения НДПИ (после продажи газодобывающего бизнеса), а также других операционных расходов. Как мы и ожидали, благодаря сезонному высвобождению запасов руды, которое нейтрализовало рост товарных запасов алмазов, себестоимость реализации на уровне 48,40 долл./карат была выше себестоимости производства, равной 36,40 долл./карат.

Денежный поток на собственный капитал увеличился, учитывая включение страховых премий. Денежный поток на собственный капитал также превысил нашу оценку и составил 14,1 млрд руб. (с учетом стоимости приобретения Нюрбы) благодаря более высокой прибыли и дополнительному гранту от государства в размере 2,4 млрд руб. на запуск производства на Верхне-Мунском месторождении. Между тем показатель денежного потока включает страховые премии в размере 7,6 млрд руб., причитающиеся компании после аварии на руднике Мир в 2017 г. Премии поступили раньше, чем мы ожидали, а без них денежный поток составил бы 6,5 млрд руб., то есть ниже наших первых оценок, ввиду опережающего роста товарных запасов.

План по объему продаж ожидаемо снижен. Компания сократила план по объему продаж с 38–40 млн карат до 37–38 млн карат по причине слабого спроса на мелкие алмазы. Учитывая обычное для четвертого квартала сезонное ухудшение ассортимента продукции, выручка от ее реализации в 4к18, как мы полагаем, может оказаться ниже уровня предыдущего квартала.

Снижение объемов будет компенсировано более высокими ценами. Компания ожидает восстановления спроса на мелкие алмазы в 1к19 при условии положительной динамики продаж в США (что мы считаем очень вероятным). Согласно объявленному плану, к концу 2018 г. компания будет располагать товарными запасами в объеме 16,5 млн карат, что превышает нормальный уровень 12–14 млн карат. Исходя из этого, компания может реализовать избыточные запасы менее дорогостоящих камней в 1к19 благодаря сезонно высокому спросу. Этот сценарий может оказать негативный эффект в размере 6% на наш прогноз по ценам на 2019 г., который, впрочем, вполне может быть компенсирован более высокими объемами реализации. С учетом небольшого улучшения показателей по части затрат мы оставляем наши прогнозы по прибыли и денежному потоку на собственный капитал без изменений.