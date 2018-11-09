Доллар полностью отыграл потери с начала недели, вернувшись к отметкам 1.136 в паре с евро. Укрепление позиций доллара следует, прежде всего, связать с итогами вчерашнего заседания ФРС. В пресс-релизе регулятор просигнализировал о своих намерениях продолжить постепенно повышать ставки в условиях устойчивого экономического роста, сильной динамики на рынке труда и сохранения инфляции вблизи целевого уровня в 2%. При этом динамика фондового рынка, который в октябре пережил сильное падение, никак не была упомянута в пресс-релизе. Таким образом, надежды некоторых участников рынка на то, что снижение фондовых индексов заставит ФРС несколько смягчить риторику, не оправдались. По всей видимости, для того, чтобы ФРС обратила внимание на американский фондовый рынок и сделала траекторию роста ставок менее агрессивной, требуется существенно большая просадка фондовых индексов. По итогам заседания вероятность повышения ставки в декабре возросла с 68% до 74%. Сохранение жесткой позиции ФРС оказало поддержку доллару. Дополнительным фактором не в пользу евро стала публикация прогнозов по Европейской Комиссии по экономическому росту. Прогноз по Еврозоне на 2019 год был пересмотрен вниз (с 2% до 1.9%). Из ближайших событий для пары EURUSD важна публикация статистики по инфляции в США, которая с учетом состояния рынка труда и темпов роста заработных плат может ускориться. Если это произойдет, то доллар вновь получит дополнительную поддержку.

Давление на рубль возросло на фоне усиления санкционных угроз и снижения аппетита к рисковым активам на глобальных площадках. Накануне Минфин США расширил санкционный список к РФ, добавив в него 3 физических лица и 9 организаций, в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе. Несмотря на то что введенные дополнительные ограничения не несут в себе заметных экономических последствий, участники рынка проявляют осторожность в ожидании более серьезных ограничений, которые должны последовать в рамках “дела Скрипалей”. Дополнительным негативом для всего блока валют развивающихся рынков стало ощутимое укрепление позиций долларом США по итогам заседания ФРС. Сводный индекс валют JP Morgan EMCI, отражающий динамку валют с развивающейся экономикой, снизился на 1%. Не добавляет оптимизма российской валюте и ситуация на нефтяном рынке, где сохраняются коррекционные настроения. В итоге давление на российскую валюту в ближайшее время сохранится, ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 66.4-67.2