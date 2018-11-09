В последние полчаса торгов основные индексы отошли от минимумов дня и вернулись на уровни, где провели большую часть сессии четверга. S&P500 опустился на 0,25%, технологический сектор смотрелся еще слабее, тогда как индекс голубых фишек Dow Jones продемонстрировал небольшой рост. Инвесторы в целом фиксировали прибыли после трех дней ралли.

Доллар укрепился к основным валютам, а евро в паре с ним к закрытию торгов снизился до 1,1364.

По итогам своего очередного заседания Комитет по открытым рынкам заявил, что планирует дальнейшее поэтапное повышение ставок, которое будет соответствовать устойчивому экономическому росту, благоприятным условиям на рынке труда и инфляции вблизи цели в 2% в среднесрочной перспективе. Это заявление укрепило уверенность инвестсообщества в том, что в декабре ФРС поднимет ставку.

Послевыборный ажиотаж на рынках спал. Фондовые площадки АТР сегодня снижаются, реагируя на риски замедления экономики Китая: гонконгский HangSeng теряет больше 2,5%, а индекс Шанхайской биржи CSI 300 — почти 1,5%. Европейские площадки также открылись в минусе. Доходность 10-летних американских облигаций на этом фоне опустилась до 3,21%, что говорит об общем ослаблении аппетита к риску. Вероятно, инвесторы фиксируют прибыли после заметного ралли в среду. Примечательных корпоративных отчетов сегодня не ожидается: сезон плавно подходит к концу. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 снизится на 0,2%, до 2800 пунктов.

Из важной макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса цен производителей (PPI) за октябрь. Консенсус предполагает рост показателя на 0,2%. Возможно и превышение прогноза из-за влияния ввозных пошлин на цены производителей. Это влияние увеличивает инфляционные риски, что способствует дальнейшему повышению ставок ФРС.

Технически S&P500 вчера не удалось преодолеть 100-дневную среднюю в районе 2820 пунктов и подняться выше пика октябрьского отскока. Все это пока не позволяет говорить об уверенном возобновлении роста. Тем не менее нахождение индекса выше 50-недельной и 200-дневной средних можно отнести к положительным моментам.



