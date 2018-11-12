Вторая половина прошлой торговой недели прошла на глобальных рынках в умеренно-негативном ключе, в то же время в целом ситуация выглядит стабильной. Некоторое снижение рисковых активов в четверг-пятницу прошлой недели пока выглядит скорее как техническая коррекция после бурного роста в начале ноября. События прошлой торговой недели не добавили каких-либо принципиально новых идей инвесторам – заседание Федрезерва прошло без сюрпризов, ситуация с бюджетом Италии остается в подвешенном состоянии, и ключевой темой ноября, вероятно, является предстоящий в самом конце месяца саммит G-20 в Аргентине, на котором должна состояться встреча лидеров США и Китая по вопросам торгового соглашения.

В целом прошлая торговая неделя была отмечена относительной слабостью развивающихся рынков. MSCI EM по итогам недели снизился на 2,1% при росте MSCI World на 1,3%. При этом, если оценить динамику индексов за последний месяц, то здесь развивающиеся рынки смотрятся лучше – рост на 2,3% по MSCI EM против роста на 0,9% по MSCI World. Продолжаем считать, что относительная слабость emerging markets в рамках 2-3 кв. привела к тому, что EM во многом уже заложили значительную долю негатива, и при нейтральном внешнем фоне имеют потенциал для восстановления.

Российский рынок акций во второй половине прошлой недели также оказался под давлением, и индекс Мосбиржи в пятницу опускался ниже отметки в 2400 пунктов. В первой половине прошлой недели мы отмечали возможную локальную перекупленность российского рынка, и считаем, что за последние пару торговых сессий она нивелирована. Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными (ожидаем позитивных корпоративных отчетов за третий квартал от оставшихся экспортеров). На горизонте ближайших торговых сессий ориентируемся на диапазон 2380-2450 пунктов.