Утром в понедельник сырьевой рынок активно корректируется, но повод для отскока от семимесячных минимумов совершенно рукотворный, и хватит ли его силы, чтобы закрепить баррель нефти марки Brent выше $70,50 — большой вопрос.

В минувшие выходные в мониторинговом комитете ОПЕК+ обсуждали предложение ограничить добычу с тем, чтобы оказать сырьевому рынку поддержку и создать прочную базу в преддверии выпадения иранских объемов экспорта. Однако представители Саудовской Аравии пошли немного дальше и уже заявили, что будут сокращать поставки черного золота в ноябре по сравнению с октябрем, в то время как уже в декабре сократят добычу и поставки дополнительно.

Может ли это уравновесить сейчас рынок? В моменте — да, стратегически — нет.

С другой стороны, продолжают поступать вполне «медвежьи» сигналы. Количество буровых установок в США, по данным от Baker Hughes, выросло за неделю на 12 единиц. Это значительно быстрее, чем индикатор демонстрировал в последние 4-6 недель.

Сегодня утром баррель Brent поднимается на 1,6% и стоит $71,30 при пятничном минимуме $69,13. Коррекция способна увести нефть к $71,50, однако сможет ли баррель закрепиться там — большой вопрос. Промежуточная поддержка все еще располагается на отметке $70,50, ближайшее сопротивление стоит на $71,50, далее $71,85.