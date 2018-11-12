Позади очередная тревожная неделя. Выборы в США прошли, но проблемы остались. Демократы вернули себе большинство в Палате представителей, но сенат остаётся республиканским. Впереди бесконечные споры по бюджету и прочим вопросам политики. Не успели отгреметь предвыборные речи, а в американской администрации вновь заговорили об очередных ограничениях для РФ. ФРС продолжает настаивать на необходимости повышения ставки, что, кстати, подтвердила и статистика цен производителей. Нефть продолжила снижаться, а WTI даже провалилась в «медвежий» рынок. Всё это создаёт негативный фон для новой торговой недели.

В понедельник США отмечает День ветеранов, но закрытым будет лишь рынок казначейских обязательств. Впрочем, день будет достаточно скудным на статистику, чтобы рынки показали существенное движение. В России отчитаются по МСФО «РусАгро», «Мосэнерго». Polymetal проведёт день инвестора.

Во вторник стоит обратить внимание на британскую безработицу, которая, скорее всего, осталась на уровне 4,0%. Затем появятся индексы текущих экономических условий, экономических настроений ZEW Германии. OPEC опубликует ежемесячный доклад по рынку нефти. В США отчитаются об исполнении федерального бюджета, а также выступит представитель ФРС Л. Брейнард. MSCI объявит о квартальных изменениях в индексах. В России совет директоров «Татнефти» рассмотрит вопрос дивидендов за девять месяцев. «Юнипро» отчитается по МСФО за III квартал.

Япония поделится первой оценкой ВВП за III квартал в среду. Ожидается, что экономика уменьшилась на 1% в годовом выражении. Кроме того, поступят данные по японскому промышленному производству, которое, по прогнозам, продолжило снижаться в сентябре. В Китае опубликуют статистику по инвестициям в основной капитал, промышленному производству и розничным продажам. В целом экономисты не ждут существенных изменений темпов роста. Прогнозируется, что промышленность выросла на 5,8%, а розничные продажи на 9,2%. Далее внимание переключится на отчёт Германии по ВВП. Предполагается, что темпы роста в годовом выражении замедлились до 1,2% по сравнению с 2,3% в предыдущем квартале, а за отчётные три месяца экономика сократилась на 0,3%. Инфляция в Великобритании могла разогнаться до 2,5% в октябре с 2,4% в сентябре. В еврозоне поделятся цифрами сводного ВВП, который в III квартале вырос на 1,7%, а также промышленного производства, которое могло снизиться в сентябре на 0,4%. Далее всё внимание на американскую инфляцию. Ожидается, что CPI разогнался до 2,5% в октябре по сравнению с 2,3% в сентябре, но Core CPI мог остаться на уровне 2,2%. В России отчитаются ТГК-1, «Ленэнерго», а также «Интер РАО» по МСФО.

Четверг начнём с отчёта API по запасам нефти. Ночью выступит председатель ФРС Дж. Пауэлл. Австралийская безработица могла вырасти до 5,1% в октябре по сравнению с 5,0% в сентябре. В Китае опубликуют индекс цен на жильё. Затем стоит обратить внимание на британские розничные продажи, темпы роста которых могли замедлиться в октябре до 2,8% с 3,0% в сентябре. В еврозоне опубликуют сводные цифры по торговому балансу. Далее на американском отрезке торгов появятся еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, цены импорта и экспорта, а также розничные продажи за октябрь, которые могли вырасти за месяц на 0,5%. В этот день также публикуется индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог снизиться до 19,3 п. с 21,1 в октябре, и индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться до 20,2 п. с 22,2 п. в октябре. Поскольку в понедельник был федеральный выходной, то отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов выходит на день позже, то есть в четверг. Вечером вновь выступит председатель ФРС Дж. Пауэлл. Кроме того, в этот день выступают представители ФРС Р. Кворлс, Р. Бостик и Н. Кашкари. В России отчитаются по МСФО ТМК и «Черкизово».

Германия в пятницу опубликует данные по оптовым ценам. Далее днём выступит президент ЕЦБ Марио Драги. В Великобритании состоятся слушания по инфляции. Затем в еврозоне уточнят инфляцию за октябрь, которая составила 2,2%. В США выйдет отчёт ФРС по промышленному производству, выступит президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс, а позже вечером появится отчёт Baker Hughes по активным буровым, что будет крайне интересно в свете «медвежьего» рынка в WTI. В России отчитаются о промышленном производстве.

Внешний фон перед стартом торгов в РФ можно назвать нейтральным. Лёгкий отскок в нефти пока не кажется устойчивым, а низкая активность на рынках в связи с Днём Ветеранов в США будет сдерживать резкие движения. Встреча лидеров десятков государств в Париже по случаю 100-летия окончания I мировой войны прошла так, как должны проходить праздники – без побочных решений и значимых скандалов. Впрочем, Д. Трамп и В. Путин успели перекинуться парой слов и назначить более форматную встречу в рамках саммита G20. Как минимум можно рассчитывать, что рубль притормозит своё ослабление, а рынок будет консолидироваться.