En+ Group, РусАл и группа ГАЗ получили очередную отсрочку от вступления американских санкций в силу в полном объеме. Как говорится в сообщении OFAC с 12 декабря 2018 года до 7 января продлен крайний срок, до истечения которого можно совершать бизнес-операции с En+ и РусАлом, а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства этих компаний.

Очередной перенос срока введения санкций можно рассматривать с позитивной стороны, т.к. основной акционер этих компаний имеет больше времени для реализации мер по минимизации их воздействия на компанию, а возможно даже и их отмену. Отметим, что кейс РусАла и других компаний может стать показательным с той точки зрения, что США при дальнейшем введении санкций будут принимать более взвешенные решения.