Группа Русагро в III квартале 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза (на 119%) по сравнению с III кварталом 2017 года, до 6,269 млрд рублей. EBITDA выросла на 42%, до 4,413 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 23% против 18% годом ранее, сообщила компания. Выручка Русагро увеличилась на 14%, до 19,378 млрд рублей.

Русагро показал хорошие финансовые результаты по итогам 3 кв. EBITDA компании росла опережающими темпами по сравнению с выручкой и это позитивно отразилось на марже. Такая динамика связана с ростом цен на с/х продукцию, это сегмент бизнеса компании был одним из основных драйверов увеличения показателя Русагро.