В пятницу продажи в ОФЗ и рубле продолжались уже третью торговую сессию подряд и имели более выраженный характер, чем в среду и четверг. Усиление негативных настроений на российском рынке было связано с заметным падением цен на нефть. Марка Brent подешевела до менее 70 долл./барр., обновив минимум с апреля нынешнего года. Цены на нефть снижаются третью неделю подряд и потеряли более 15% относительно локальных максимумов – этот фактор уже не может быть проигнорирован рынком. Рубль за торговую сессию упал более чем на 1% и в какой-то момент американская валюта стоила дороже 68 руб./долл. Котировки длинных ОФЗ по итогам пятницы упали примерно на 0,8–1 п.п. от номинала, среднесрочных – на 0,3–0,6 п.п., короткие выпуски мало изменились в цене. В целом же кривая доходности ОФЗ завершила неделю ростом доходностей в среднем на 20–30 б.п., и на дальнем конце доходности вплотную приблизились к отметке 9% годовых.

Стоит сказать, что продажи начали сопровождаться ростом торговых оборотов, которые вернулись к нормальным значениям, порядка 20 млрд руб. в день. Рублевые госбумаги по итогам недели оказались в числе аутсайдеров среди локальных бондов ЕМ по ряду причин. Сначала разочарование вызвали аукционы Минфина. Несмотря на некоторую премию ко вторичному рынку, из предложенных 20 млрд руб. было доразмещено облигаций только на 11,2 млрд руб. при спросе, равном 21,7 млрд руб. Затем продажи усилились после комментариев Минфина о намерении доразмещать ОФЗ на 20–30 млрд руб. в неделю и выходить на рынок при любых условиях.

Помимо этого, состоявшееся заседание ФРС хоть и не принесло сюрпризов, но привело к небольшому росту курса доллара на мировых торговых площадках, что, в свою очередь, спровоцировало продажи активов всех EM. Долгожданные выборы в Конгресс США также прошли в рамках ожиданий, а после них вновь зазвучала санкционная риторика в отношении РФ. Первые сообщения о планируемом расширении санкций российский рынок встретил спокойно, поскольку сообщения носили весьма размытый характер и не внесли никакой ясности, однако в ближайшее время тема санкций будет оставаться приоритетной для тех, кто инвестирует средства в российские активы.