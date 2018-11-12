Американские индексы сумели отойти от минимумов дня в последний час торговой сессии 9 ноября, однако завершили день в серьезном минусе на фоне беспокойства относительно состояния китайской экономики и падения цен на нефть. Основные индикаторы потеряли 0,8–1,6%. S&P500 снизился на 0,92%. Хуже других выглядел NASDAQ, в аутсайдерах были бумаги промышленных и энергетических компаний. Защитные сектора завершили день в плюсе.

Доллар укрепился по отношению к основным валютам, а евро в паре с ним снизился до 1,1335.

Саудовская Аравия заявила о намерении в декабре сократить экспорт нефти на 0,5 млн баррелей в сутки. Министерский комитет по мониторингу сделки ОПЕК+ в воскресенье на внеочередном заседании решил, что в 2019 году может возникнуть глобальный избыток предложения жидкого углеводородного сырья. На этой новости Brent на сегодняшних торгах прибавляет больше 3%.

Азиатские фондовые площадки сегодня торгуются в плюсе: индекс Шанхайской биржи CSI 300 растет почти на 1,2%. Европейские площадки также открылись в зеленой зоне. Рынок государственных облигаций США сегодня закрыт из-за празднования Дня ветеранов. Нефтяные котировки развернулись вверх после почти месячного снижения, что благоприятствует акциям энергетических компаний. Мы ожидаем сегодня спокойную динамику на рынках акций и снижения оборотов торгов по случаю праздника. Важной экономической статистики не будет. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 вырастет на 0,1%, до 2785 пунктов.

Что касается технической картины, то в пятницу S&P500 опускался до уровня 200-дневной средней в районе 2763 пунктов, но сумел подняться выше нее по итогам дня. Это можно отнести к позитивным моментам для дальнейшего роста.