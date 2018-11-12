Волатильность возвращается на криптовалютный рынок. В начале прошлой недели биткоин вырос на 5%, в моменте он поднимался до $6590. Но удержаться на этом уровне не получилось – в четверг-пятницу весь рост был растерян на фоне призывов к правительству Южной Кореи ввести регулирование рынка криптовалют и обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам США (SEC) к основателю криптовалютной биржи EtherDelta Захари Коберну.

Биткоин завершил неделю на уровне $6420. Наступающая неделя сулит для него дальнейший рост. По оценкам Альпари, ближайшей целью выступает уровень $6500. До конца года вполне возможно мини-ралли в район $7000. В качестве поддержки выступает уровень $6350.

На криптовалютном рынке сейчас в центре внимания находится Bitcoin Cash. Ряд криптоэкспертов считает его «истинным биткоином», так как он сохраняет те качества, которые закладывал в биткоин Сатоши Накамото. Но и среди любителей Bitcoin Cash нет единства. Так, 15 ноября произойдёт хардфорк этой криптовалюты, в результате которой она расколется на две монеты.

Традиционно перед хардфорком курс соответствующей криптовалюты растёт: с начала ноября Bitcoin Cash подорожал на 50%, на прошлой неделе его котировки достигали $633, но после немного просели. В начале недели он может вернуться к росту, но традиционно после хардфорка, то есть после 15 ноября, его ждёт неизбежный откат вниз.



