6 ноября RUONIA впервые за месяц достигла уровня ключевой ставки. Отметим, что кратковременное повышение ставок МБК пришлось на окончание периода усреднения, притом, объем корсчетов, с которым банки подошли к нему, был, по нашим оценкам, даже немного избыточным. Их средний с начала периода уровень к 4-5 ноября превышал 2,3 трлн руб. (по нашим расчетам, достаточно было бы и 2,2 трлн руб.). Мы полагаем, что подстегнуть рост ставок мог депозитный аукцион «тонкой настройки», проведенный как раз за день до всплеска ставок. Сразу на следующий день RUONIA вновь «нырнула» ниже ключевой.

На ближайшей неделе мы не ожидаем заметных оттоков ликвидности из системы (роста ставок МБК). Выплаты основных налогов (которые почти всегда вызывают повышение RUONIA на ~20 б.п.) придутся лишь на 26 ноября. По нашим оценкам, их объемы окажутся в рамках прошлых месяцев и составят чуть менее 1 трлн руб. (внутренний НДС 333 млрд руб., внутренние акцизы 42 млрд руб., НДПИ 601 млрд руб.). После этого довольно заметный отток придется на налог на прибыль (434 млрд руб., 28 ноября).