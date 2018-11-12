Если в пятницу глобальные риски только теоретически начали пугать инвесторов, то за выходные этот испуг перешел уже в практическую плоскость. Посмотрите на доллар и вы сами все поймете. Рост американской валюты за выходные составил более 0,7%, и индекс доллара к корзине валют поднялся до максимумов за последние почти 1,5 года.

Особенно отличилась Европа, а именно — Великобритания и Италия. Здесь даже не надо объяснять, что с ними не так. Это — Brexit и высокий дефицит бюджета. Проблемы с Brexit’ом в Великобритании вновь подняли вопрос о проведении повторного референдума и досрочных выборов. Ну, а на «войне» между Евросоюзом и Италией за нормальный или ненормальный (это с какой стороны посмотреть!) размер итальянского бюджетного дефицит начали, судя по всему, появляться первые жертвы. Крупный итальянский кредитор Carige «вдруг» обнаружил дыру в своем балансе на сумму более чем в 0,4 млрд. евро Причем эта дыра, в случае банкротства, может быть лишь частично закрыта из государственных страховых фондов.

Азиатским рынкам тоже как-то не по себе. Один Китай отторговался в плюс на увещеваниях китайских властей на тему стимулирования финансовых рынков. Реакция на эти увещевания, как мы видим, позитивная. Но мы это уже проходили и видели, что если за увещеваниями нет реальных действий, то они носят весьма краткосрочный характер, и долго Китай на таких «молитвах» не протянет. По идее, должен был всех обрадовать Alibaba (BABA), который установил очередной рекорд на дне распродаж в прошедшей воскресенье (11.11), продав товаров на сумму более 30 млрд. долларов. Однако даже эта цифра никого не вдохновила, и тут же стали говорить, что прирост продаж в День холостяка оказался самым минимальным за всю его историю.

Фьючерсы на американские индексы пока стойко держатся на нулевых отметках. Но куда они с этих позиций пойдут, пока сложно сказать. Текущая неделя с точки зрения выхода каких-либо данных и наличия значимых событий достаточно спокойная. Ключевыми будут квартальные отчетности от ведущих ритейлеров — Home Depot (HD) во вторник, Macy’s (M) в среду и Walmart (WMT) в четверг. От того, насколько хороши будут данные от ритейлеров, будет, наверное, зависеть общее настроение, с каким будут подходить инвесторы к значимому для Америки празднику День Благодарения, который будет отмечаться на следующей неделе в четверг. А в дополнение к квартальной отчетности в четверг выйдут также макроданные по розничным продажам, и вот тогда станет ясно, как чувствует себя сейчас среднестатистический американский потребитель.

А до этого момента мы, скорее всего, будем наблюдать чистую борьбу биржевых быков и медведей. Кто возьмет верх, предсказать очень тяжело, и многое будет зависеть от мелочей. И здесь, к сожалению, нельзя сбрасывать со счета внешний фон, который пока нас совершенно не радует. Рынок явно на распутье и готов к сильным направленным движениям. Весь вопрос лишь в том, насколько быстро мы их увидим. Поэтому надо быть начеку и не дергаться по пустякам.