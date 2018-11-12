Рубль метнулся вверх вслед за коррекцией в нефти. В минувшую пятницу черное золото обновляло минимум семи месяцев и касалось «дна» на уровне $69,13, но после заседания мониторингового комитета ОПЕК+ инвесторы воспряли духом. Откровенно говоря, ничего особенного на этой встрече не решалось, просто стороны не исключили вероятности возвращения к узким рамкам добычи с тем, чтобы снова сбалансировать рынок. Одновременно Саудовская Аравия рассказала о довольно четких планах: в ноябре суточная добыча будет снижаться по сравнению с октябрьскими значениями, а к декабрю нефтепроизводители сократят выкачку еще более заметными темпами. На таком фоне баррель Brent закономерно отскочил и сейчас стоит $70,93 (+1%), хотя в моменте нефть дорожала более чем на 2%.

В фокусе рыночного внимания помимо прочего остается пятничная информация от Baker Hughes по числу буровых установок в США. Индикатор увеличился на 12 единиц, что только подтверждает прежние наблюдения о том росте добычи нефти в Штатах. Это вполне «медвежий» сигнал для нефтяного сектора. Доллар США чувствует себя уверенно на мировой арене, и как только эмоциональный импульс в нефти себя исчерпает, американская валюта вернет себе временно утраченное в паре с рублем.

К середине торгового дня в понедельник российский рубль несколько успокоился в парах с иностранными валютами после взрывного начала сессии. К настоящему времени доллар США снижается на 0,3% и стоит 67,77 руб. Евро дешевеет на 1% и оценивается в 76,27 руб. Курсы Центробанка России на вторник, 13 ноября, составляют 67,52 руб./USD и 76,09 руб./EUR. Обе оценки повышены, на 68 и 29 копеек соответственно. Доллар закроет сегодняшние торги в диапазоне 67,50-68,00 руб., ближайшая поддержка находится на уровне 67,25, при ее пробое откроется дорога к 67,00. Сопротивление, в свою очередь располагается на уровне 67,95. Евро/рубль завершит день в пределах 76,00-76,85.