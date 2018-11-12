На фоне улучшения прогнозов по доходам и рентабельности мы поднимаем целевую цену акций Яндекса до 2 595 руб. за бумагу, что подразумевает рост от текущих уровней более чем на 35%.

Высокие макроэкономические риски по-прежнему давят на целевую цену через возросшую безрисковую ставку и повышенную стоимость капитала, а инвесторы сохраняют осторожность после появления слухов о возможной продаже крупной доли в компании Сбербанку.

Однако, мы полагаем, что текущий ценовой уровень акций является привлекательным в силу хороших фундаментальных показателей Яндекса и как прежде рекомендуем покупать бумаги интернет-компании.