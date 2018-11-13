Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Индекс Мосбиржи откроется в небольшом минусе на фоне снижения американских площадок и цен на нефть. Торговая сессия в США вчера обещала быть довольно спокойной, но негативный корпоративный фон в отношении лидеров рынка – Apple и Goldman Sachs отправил индексы в ощутимую просадку. Инвесторы поспешили пересмотреть перспективы Apple после того, как крупный поставщик комплектующих для компании спрогнозировал резкое ухудшение продаж. На наш взгляд, говорить о снижении спроса на продукцию Apple очень рано, 4 квартал традиционно может стать весьма успешным, благодаря популярности флагманских продуктов и обновленной линейки.

Дополнительным фактором снижения могла стать информация о том, что США разрабатывает новый комплекс мер по предотвращению кражи технологий со стороны Китая. Это означает, что вероятность благоприятного исхода переговоров по торговому соглашению на саммите G20 снижается. Белый дом готовится усилить контроль над экспортом, а также предъявить обвинения нескольким компаниям. После окончания выборов именно «торговые войны» вновь выходят на первый план, так как несут в себе серьезные риски для мировой экономики.

Нефть остается очень волатильной вследствие политических заявлений. После сообщения о готовности стран ОПЕК сократить добычу на 1 млн. баррелей в сутки цены на сырье перешли к росту, однако заявление Трампа о том, что стоимость нефти должна быть намного ниже, а добычу сокращать не нужно, обеспечили снижение марки Brent на 2 доллара за 3 часа. Диапазон 70-70.50 остается ключевым — только при закреплении выше него можно говорить о спекулятивных покупках.

Рубль вчера незначительно укреплялся, но угроза возвращения выше 68 к доллару сохраняется. По информации ЦБ РФ, чистый отток капитала из страны вырос в 3 раза к прошлому году из-за ухудшения внешнего фона. До конца 2018 цифра может увеличиться.

Акции «Полюса» получат поддержку после повышения кредитного рейтинга от S&P с ВВ- до ВВ со стабильным прогнозом. Прогресс Наталкинского ГОКа обеспечит рост производства в 2019 году. На среднесрочную перспективу интересны бумаги «Газпром нефти», совет директоров которой рекомендовал к выплате 22.05 руб. на акцию за 9 мес. 2018. С учетом годовой выплаты див. доходность составит примерно 8%. Отчет по МСФО за 3 кв. 2018 «Мосэнерго» оказался неубедительным, поэтому от покупки бумаг рекомендуем воздержаться.