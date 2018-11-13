Как сообщает ЦБ, профицит текущего счета составил $87,9 млрд за 10M18. Таким образом, в октябре профицит текущего счета вырос до $12,1 млрд. Во-первых, эта цифра оказалась сильнее наших ожиданий, и, судя по всему, указывает на слабую динамику импорта, который сократился на 5% г/г в октябре, по нашей оценке; это в свою очередь указывает на вероятную слабость экономического роста.

Во-вторых, поскольку ЦБ прекратил покупать валюту для Минфина, чистый отток капитала ускорился до $10,3 млрд в октябре против в среднем $4 млрд в месяц за 9M18, достигнув $42 млрд за 10M18. Так как мы не ожидаем, что ЦБ возобновит покупку валюты на рынке до конца года, чистый отток капитала за весь год может достичь $55-60 млрд. Сейчас в центре внимания динамика цен на нефть: если глобальные рынки по-прежнему будут игнорировать опасения по поводу иранских санкций, вероятность укрепления курса рубля до конца этого года снижается.