Банк России опубликовал оценку данных по платежному балансу за 10 месяцев. Благодаря росту цен на энергоносители профицит торгового баланса за январь-октябрь составил 154.6 млрд. долл. (по сравнению с 90.5 млрд. долл. за аналогичный период предыдущего года). Положительное сальдо текущего счета позволило увеличить золотовалютные резервы на 35.7 млрд. долл., что несколько выше, чем в январе-октябре 2017 года (32.1 млрд. долл.). Более активного наращивания резервов не произошло из-за приостановки покупок иностранной валюты в условиях волатильности на валютном рынке.

Негативным моментом в платежном балансе стало ускорение оттока капитала. В октябре он составил 10 млрд. долл., что сопоставимо по масштабам с оттоком капитала в начале 2015 года, когда экономика столкнулась с резким падением цен на нефть и одновременно была вынуждена адаптироваться к санкциям. Ускорение оттока капитала в октябре может быть связано с выплатами по внешнему долгу и накоплением валюты российскими компаниями.

Сегодня Росстат опубликует первую оценку темпов роста ВВП в 3 квартале. Мы ожидаем замедления до 1.3% г/г (консенсус 1.4%, данные за 2 квартал — рост на 1.9%).