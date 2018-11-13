Фондовые индексы США завершили торги 12 ноября в минусе под давлением акций технологических и финансовых компаний, прежде всего Apple и Goldman Sachs. S&P500 упал на 1,97%. В зеленой зоне закрылся только сектор недвижимости.

Курс доллара при этом достиг 16-месячного максимума на ожиданиях повышения ставки ФРС в следующем месяце. Евро в паре с долларом опустился на 0,97%, до $1,1218.

Lumentum Holdings Inc. (LITE) сократила свой прогноз прибыли и выручки, так как один из ее крупнейших заказчиков намерен существенно сократить закупки. Считается, что соответствующий запрос Lumentum направила Apple. В J.P. Morgan ухудшили прогнозы прибыли Apple на текущий и будущий годы. Акции LITE обвалились почти на 33%, котировки Apple упали на 5,04%, что оказало негативное влияние на весь широкий рынок.

Азиатские фондовые площадки сегодня торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei теряет больше 2%, отыгрывая вчерашнее падение на американском рынке. Китайские индексы также открылись в минусе, но сумели выбраться на положительную территорию благодаря оптимистичным ожиданиям относительно переговоров о взаимной торговле между Китаем и США. Индекс Шанхайской биржи CSI 300 растет почти на 1%. Европейские площадки открылись в плюсе. Казначейские облигации и золото торгуются во флэте. Нефтяные котировки вчера не смогли развернуться вверх и также показывают боковую динамику.

Мы ожидаем восстановления позиций на рынке акций после вчерашней массовой распродажи благодаря новостям о подготовке к встрече лидеров Китая и США. Сообщения о возможном визите вице-премьера КНР Лю Хэ в США для переговоров с американским министром финансов Стивеном Мнучином дают инвесторам надежду на прогресс в торговых переговорах. Тем не менее общие настроения участников торгов недостаточно позитивны, чтобы стать основой для уверенного роста. Публикаций важной экономической статистики сегодня не запланировано. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 постарается подняться на 0,5%, до 2740 пунктов.

Технически S&P500 накануне ушел ниже 200-дневной и 50-недельной скользящих средних, что говорит о сохраняющемся потенциале коррекционного падения. Индекс полностью закрыл гэп, который сформировался во время послевыборного ралли. Тем не менее остается разрыв на уровне 2680 пунктов, который также может быть заполнен, что представляет собой угрозу для роста.