Дорогая нефть поддерживает высокое сальдо

Согласно опубликованной вчера ЦБ РФ предварительной оценке, сальдо счета текущих операций в октябре составило 12,1 млрд долл. (87,9 млрд долл. в целом за 10М), что соответствует нашей оценке (11,6 млрд долл.) и, исходя из нашей модели, мало отличается от величины сальдо в предшествующем месяце (что связано с лишь незначительным изменением рублевой цены нефти).

Большой вывоз капитала…

По оценкам ЦБ РФ, вывоз капитала частным сектором (или сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами) в октябре достиг 10,3 млрд долл., для сравнения — за 10М вывезено было 42,2 млрд долл., в 3 кв. – 19,2 млрд долл. (то есть в октябре вывоз оказался рекордно высоким с начала этого года). Таким образом, остаток (от 12,1 млрд долл. за вычетом 10,3 млрд долл.), скорее всего, связан с выходом нерезидентов из госдолга (прежде всего, ОФЗ) и сокращением обязательств ЦБ РФ перед нерезидентами.

…скорее всего, обусловлен повышенным спросом на валюту…

Учитывая, что такое большое сальдо счета текущих операций (два месяца подряд) не привело к укреплению рубля (хотя покупку валюты ЦБ РФ не осуществлял), можно сделать вывод о том, что вывоз капитала был обусловлен не увеличением валютных активов банками, а иными факторами. По-видимому, на локальном рынке присутствует повышенный спрос на валюту, превышающий ее предложение, что может быть связано с поступлением выручки от проданных за рубеж товаров не в полном объеме или с погашением внешнего долга, а также переводом сбережений (образующихся, в частности, от дивидендов) на опасениях санкций. При этом в октябре имели место быть все перечисленные факторы, поскольку, согласно оценке ЦБ РФ, банки и корпорации должны были погасить внешние обязательства на сумму 5,9 млрд долл., из которых на кредиты приходилось 4,15 млрд долл., то есть менее половины от вывезенного капитала (даже если предположить, что никакая часть из предстоящего к погашению долга не была рефинансирована на внешнем рынке). Таким образом, влияние санкций и повышенная долларовая ставка полностью нивелировали позитивный эффект от приостановки интервенций (то есть при сохранении текущих условий их возобновление маловероятно).

…что создает предпосылки для дальнейшего ослабления рубля до конца года

В предположении сохранения нефти и курса рубля на текущем уровне (70 долл./барр. и 68 руб./долл.), по нашим оценкам, в оставшиеся 2 месяца этого года сальдо текущего счета составит 12,5 млрд долл., чего не достаточно для выплат по внешнему долгу (14,3 млрд долл. с пиком выплат 8 млрд долл. в декабре) и продолжающегося оттока нерезидентов из ОФЗ. Как следствие, более вероятно ослабление рубля до конца года даже в отсутствии интервенций (не исключено превышение отметки 70 руб./долл. при текущей нефти). Несколько смягчить дефицит валютной ликвидности позволит планируемое предоставление валютной ликвидности Казначейством по операциям валютный своп.