По данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья в октябре смог достичь лишь символического роста (0,8% г./г., 18,5 млрд долл. в сентябре). Ситуация в структуре динамики основных компонент практически не поменялась: падение г./г. продолжилось по большинству направлений, но меньшими темпами. В частности, импорт машин и оборудования сократил негативный вклад в рост импорта до —0,3 п.п. (против —4-2 п.п. в прошлые месяцы). Однако динамика м./м. в этой позиции остается достаточно волатильной, что мы связываем с отсутствием уверенного внутреннего инвестиционного спроса.

Напомним, что во 2 кв. 2018 г. темпы повышения инвестиций в основной капитал оказались самыми низкими (с момента их перехода к росту в конце 2016 г.). В свою очередь, слабость потребительских расходов снижает темпы повышения импорта потребительских товаров (например, пищевой продукции, розничный товарооборот которой заметно сбавил рост в 3 кв. 2018 г.). При сохранении текущей динамики импорт достигнет темпов роста в 3-4% г./г. по итогам 2018 г.