Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте Аргентины c B+ до B со стабильным прогнозом. Таким образом, рейтинги всех трех рейтинговых агентств сравнялись и находятся ниже инвестиционного уровня.

Решение S&P продиктовано ухудшением динамики экономического роста страны, увеличением долговой нагрузки и высоким уровнем инфляции. По прогнозам агентства, ВВП Аргентины в этом году снизится на 2,5%, а в следующем году на 1%. Инфляция в 2018 году составит около 44%, в следующем, возможно, снизится до 25%. В высоком уровне показателя виновата негибкая монетарная политика Банка Аргентины. Долговая нагрузка страны к концу года, вероятно, достигнет 80% ВВП. Долг страны растет за счет выпуска государственных облигаций и заимствований у МВФ.

В течение следующего года страна должна провести экономические реформы, которые помогут ей вывести экономику из рецессии, снизить долговую нагрузку и поддержать национальную валюту. Мы полагаем, что достичь всех этих целей за год Аргентине будет сложно. В лучшем случае стране удастся остановить рецессию и перейти к восстановлению экономики. В ближайший год кредитный рейтинг страны останется на спекулятивном уровне.

С начала 2018 года аргентинский песо упал на 46%. До конца года пара аргентинский песо/доллар США продолжит торги в диапазоне 0,02-0,03.