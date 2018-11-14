Сильные уровни поддержки цен вблизи 70 долларов за баррель не смогли удержать цены нефти от дальнейшего снижения. Попытки роста цен после воскресных известий о планах ОПЕК+ по сокращению добычи были отброшены. После ухода ниже 70 долларов за баррель на рынке 13 ноября случился настоящий обвал. Цены нефти Brent впервые с 15 марта падали ниже $65 за баррель, а по итогам дня потеряли 7,29%. Стоимость WTI опустилась на 7.76% и достигла годового минимума ниже $55 за баррель. Это самое значительное внутридневное падение с 4 февраля 2015 года, когда «черное золото» рухнуло на 8.67%.

Напомним, что заявления министров энергетики СА и России о готовности главных стран участников соглашения ОПЕК+ к сокращению добычи давали надежды на разворот к росту цены. Но реакция Трампа в его твиттере была мгновенной: «Будем надеяться, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать производство нефти. Цены на нефть должны быть гораздо ниже, исходя из предложения!». Это означает, что США продолжат давление на участников соглашения.

Еще больше на цены давили вышедшие оценки МЭА о продолжающемся бурном росте добычи сланцевой нефти. По их оценкам в базовом сценарии к 2025 году добыча сланцевой нефти в США удвоится и достигнет 9,2 Мб/д. А вот спрос не будет поспевать за ростом предложения. Согласно базовому сценарию МЭА, средний прирост мирового спроса до 2025 года будет составлять около 1 Мб/д.

В ОПЕК тоже указывают на снижение темпов роста спроса. С 1,54 Мб/д до 1,5 Мб/д была понижена оценка темпов роста спроса в 2018 году, а прогноз на 2019 был снижен на 70 000 баррелей в сутки до 1,29 Мб/д, при этом еще в июле он предполагал рост на 1,45 Мб/д. В то же время за счет роста добычи нефти в США прогноз по добыче вне ОПЕК на 2019, несмотря на ухудшение перспектив в Китае, Бразилии, Канаде и Мексике, был повышен на 120 тб/д. Также в большую сторону была скорректирован прогноз по росту предложения в этом году — на 90 тб/с до 2,31 Мб/д.

И что получается? Перспективы более сильного роста добычи в сравнении со спросом означают, что в 2019 на рынке, который в настоящее время находится в сбалансированном состоянии, вновь образуется избыток предложения. В то же время США активно противодействуют попыткам ОПЕК+ прийти к согласованному решению по сокращению добычи и тем самым стабилизировать цены. США могут нажать на болевые точки СА и России и подкорректировать их мнение по поводу дальнейших действий. А в условиях продолжающегося сильного роста добычи нефти в США, опережающего рост мирового спроса перспектива появления избытка предложения на мировом рынке становится все более осязаемой.

Когда концентрация негатива продавила цены ниже 70 долларов за баррель, дальнейшее снижение стало подталкивать паническое закрытие имевшихся длинных позиций. Теперь ориентирами для движения рынка (по Брент) становятся минимумы текущего года. Хотя по американской нефти WTI минимумы текущего года уже были преодолены. С такой печальной картиной закончился на рынке вчерашний день. Понятно, что достигнутые результаты будут давать соответствующую проекцию на наш фондовый рынок и на динамику рубля.