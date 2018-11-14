Перед началом торгов на российском рынке внешний фон оцениваем как умеренно негативный. Bloomberg сообщает, что сегодня могут быть предъявлены новые обвинительные заключения в рамках расследования Мюллера по делу о вмешательстве РФ в американские выборы. Это увеличит политическое давление на Трампа, а также, вероятно, будет сопровождаться призывом к санкциям против России. Основное беспокойство связано, конечно, с резким снижением нефтяных цен. Вчера было зафиксировано рекордное однодневное падение по Brent с 2016 года, а по WTI с 2015. Вероятность снижения на этом фоне больше у фондовых индексов, нежели у рубля, так как ранее мы отмечали, что из-за действий ЦБ РФ влияние нефти на рубль сократилось.

Поводом для продолжения распродаж энергоносителей выступил ежемесячный обзор ОПЕК, в рамках которого был снижен прогноз по спросу на 2019 год при одновременном увеличении предложения из стран вне картеля. Основное увеличение добычи ожидается в США – на 410 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлым обзором. Незначительный прирост прогнозируется и в России. Сегодня свое видение рынка опубликует Минэнерго США, но 65 долларов за баррель Brent пока не выглядит как точка разворота тенденции. На наш взгляд, ОПЕК будет сознательно воздерживаться от комментариев, стимулирующих рост нефти, чтобы сделать сланцевую добычу в США менее маржинальной — только резкое снижение цен может повлиять на это.

Индексы США завершили торги вблизи цен открытия. Власти Китая ранее выразили надежду на то, что торговые переговоры пройдут с учетом позиций обеих сторон, подтвердив нежелание идти на серьезные уступки, а значит, сомнения относительно заключения договоренностей нарастают.

Минфин РФ сегодня предложит на аукционе ОФЗ на 10 млрд. руб. с погашением в 2022 и 2023 гг. Ведомство стремиться выполнить планы по заимствованиям, несмотря на сложную конъюнктуру. Ожидаем, что удастся разместить бумаги примерно на 8 млрд. руб.

Акции «Новатэка» вновь получили поддержку от проекта «Ямал СПГ». За день бумаги прибавили 2.77% после того, как стало известно о первой поставке сжиженного газа китайской CNOOC. Китай является крупнейшим потребителем, поэтому именно этот рынок должен стать ключевым для «Новатэка». Если до конца года будет запущена 3 очередь «Ямал СПГ», нас ждет еще одна волна роста. Череду слабых отчетов энергетиков продолжил «Юнипро». Сохраняем по нему рекомендацию «Держать» — компаниям сложно улучшить сильные показатели 2017 года.