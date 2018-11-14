Падение нефти во вторник уменьшило S&P 500 на 0,15% — до 2722,18 и Dow 30 на 0,4% — до 25286,49. Тем не менее основные фондовые индексы показывают общую накопленную доходность +7,6% и +10,5% в год соответственно по итогам сезона отчётности и на ожиданиях компромиссов между республиканцами и демократами.

Финансовый сектор подорожал на +0,6% на фоне роста регионалов на +0,9% от смягчения требований к этой группе банков при общем ужесточении курса ФРС.

Промышленный сектор вырос на +0,5% благодаря повышению котировок транспорта на +0,9% на ожиданиях компромисса между демократами и республиканцами по закону об инвестициях в инфраструктуру.

ТЭК подешевел на 2,4% в день после предупреждения ОПЕК о возможности нехватки спроса и сигнала США о приятии снижения цен бензина и нефти.

Крупные институты типа Bridgewater диверсифицируются покупкой некоторых бумаг добытчиков золота, цена которого упала до $1202 от повышения курса валюты США (пара евро/доллар у 1,130) при подорожании долларовых займов.

В Китае представлена статистика о замедлении роста розницы до минимума за 5 месяцев. В Великобритании, для экономики которой срок по Brexit наступает 23 марта, сегодня предстоит обсуждение проекта выхода из ЕС внутри правящей партии. В зоне евро, где Италия во вторник отказалась менять бюджет под требования ЕС, данные по ВВП (прогноз +0,2%) и аукцион госбондов Германии. В США данные по потребительским ценам (прогноз +0,3% в месяц после предыдущих +0,1%) и выступление главы ФРС. В среду отчитаются Macy’s, Canada Goose, Cisco Systems, Twenty-First Century Fox.

Государственная поддержка компаний с устойчивыми бизнес-моделями по-прежнему вызывает желание вложиться в ценные бумаги, даже при том, что суждения об устойчивости среди участников рынка могут не совпадать с представлениями Белого дома. Ожидания компромисса между республиканцами и демократами по закону об инвестициях в инфраструктуру повышают котировки транспорта, даже при том, что такие компании, как GE, имеют повышенные кредитные риски. Смягчение требований к региональным банкам улучшает положение финансового сектора, вопреки здравому смыслу, подсказывающему необходимость усилить контроль над выдачей кредитов. Ситуация вокруг Италии смягчается тем, что стоимость CDS, выросшая для 5-леток в 2,2 раза за год и в 2,8 раза за полгода, пока показывает вероятность дефолта около 4,5% при recovery rate около 40%.