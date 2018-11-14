Росстат опубликовал первую оценку темпов роста ВВП в 3 квартале. В соответствии с нашим прогнозом роста оказался хуже консенсуса (1.3% г/г, консенсус прогноз 1.4%). После довольно сильной динамики во 2 квартале (1.9% г/г) экономический рост замедлился на фоне доминировавшей в 3 квартале негативной санкционной риторики и повышенной волатильности на финансовых рынках. Потребительский спрос продолжил демонстрировать стабильные темпы роста в районе 2.7% г/г. Инвестиционная активность при этом скорее всего замедлилась. По итогам трех кварталов ВВП продемонстрировал рост на 1.5%, что делает довольно проблематичным выполнение прогноза Минэка по росту в 1.8% в 2018 году. Для выполнения этого прогноза в 4 квартале рост должен ускориться до 2.5%. По нашим оценкам, по итогам года рост ВВП может составить 1.6% с последующим замедлением до 1.2% в 2019 году.