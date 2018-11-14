Лодка мировых финансовых рынков продолжает раскачиваться. Панических настроений у инвесторов пока нет, но ввиду сжатия ликвидности и крупным покупателям взяться не откуда. Также пугает всех неопределённость в торговой войне между Китаем и США. Очень похоже, что до предстоящего саммита G20, который пройдёт через неделю, инвесторы и фондовые рынки так и не определятся с направлением. Если же лидерам США и Китая удастся найти компромисс, это будет крайне позитивно воспринято фондовыми рынками, и мы в последнюю неделю ноября можем увидеть хороший рост на всех биржах. Но если встреча лидеров пройдёт без результата, нужно будет готовиться к усилению продаж в сегменте рисковых активов.

Сводный индекс азиатского региона сегодня завершил день с потерями почти в 1.5%, причём около 2% потеряли биржевые индексы Китая и Гонконга, а вот японский Никкей показал почти нейтральную динамику. Европейские индексы с открытия теряли до 1%, но сократили потери вдвое. Лондонская биржа растёт на 0.1% в преддверии выступления Т. Мэй. Возможно, сегодня станут известны окончательные подробности в отношении “Брекзита”, поэтому реакция на рынках может быть любой. Фьючерсы на основные биржевые индексы США пока торгуются с потерями в 0.1-0.4%.

Рублёвый индекс Московской Биржи в первой половине дня показал небольшое снижение на 0.3% и остановился вблизи 2367 пунктов, при этом валютный РТС пока торгуется вблизи вчерашнего закрытия, в районе 1100 пунктов. Динамику лучше рынка показывают акции Мосбиржи, прибавляющие более 2%, на 0.8% растут акции Газпрома и почти 3% прибавляют акции Аэрофлота на фоне падения цен на нефть. В аутсайдерах дня по понятным причинам именно бумаги нефтяных компаний. Акции Лукойла теряют почти 2%, акции Татнефти почти 2.5%, и акции Роснефти теряют более 3%. А вот почти все металлурги показывают нейтральную, или слабопозитивную динамику. Акции Сбербанка тоже торгуются нейтрально, а вот бумаги ВТБ снижаются на 1%.

Цены на нефть установили новый исторический антирекорд, показав падение 12 торговых дней подряд. Потери от годовых максимумов составили почти 30%, причём потери вчерашнего дня достигли 7%. Сегодня нефтяные котировки показывают робкие попытки восстановления, но драйверов для роста пока нет. Баррель марки Brent пока удержал отметку 65$, а WTI зацепилась за уровень поддержки 55$ за баррель. Объём спекулятивных коротких позиций на рынке нефти взлетел до годового максима, поэтому чисто технический отскок на несколько процентов после такого обвала мы можем увидеть довольно скоро. Однако, фундаментальных причин для хорошего роста цен на нефть пока нет. Несмотря на все разговоры об очередном сокращении квот на добычу, все страны продолжают её наращивать, при этом спрос в мире начинает падать. Зато цены на газ сегодня взлетели почти на 20%, тут тоже логика есть, в США наступают холода.

Индекс промышленных металлов сегодня показывает рост на 0.3%. Цены на медь восстанавливаются на 0.5%. Драгоценные металлы продолжают плавно снижаться. Цена тройской унции золота теряет ещё 0.3%, сползая до 1200$.

Российский рубль в паре с долларом пока держится довольно стойко на фоне обвального падения цен на чёрное золото. Сегодня утром доллар штурмовал высоту 68 рублей, но взять её не удалось. На фоне появившихся покупок на рынке ОФЗ российский рубль в паре с долларом сумел укрепиться на 0.3%, достигнув 67.8. Ключевая валютная пара евро/доллар продолжает находиться под давлением и торгуется вблизи отметки 1.128, теряя 0.3%.

До конца сессии не предвидится нового негатива, поэтому частично все фондовые рынки могут немного восстановить позиции. С технической точки зрения картина по российскому рублёвому индексу пока выглядит нейтрально. Пока риски коррекции до конца года вплоть до 2200 пунктов остаются высокими. Ближайший уровень поддержки находится очень близко, на рубеже 2350 пунктов.