К середине недели рубль пытается зафиксироваться вблизи уровня 67,8 при более чем 22%-ном спаде нефтяных котировок от уровней начала октября до $65,8/барр. Следует заметить, что при столь существенном снижении нефтяных цен рублёвый актив на данный момент ослабился всего на 4,5% в сравнении с началом октября. Более того, такая стойкость российской валюты к спаду нефтяного рынка наблюдается в условиях «заморозки» покупки валюты в целях реализации бюджетного правила, что должно было повысить корреляцию в движении нефти и курса рубля.

Де-факто такая инертность рублевого актива в отношении нефтяной ценовой конъюнктуры, на наш взгляд, явно демонстрирует, что основным фактором в рубле является санкционный риск. Переход курса рубля в девальвационный канал с закреплением выше 67 рублей за доллар, по нашим оценкам, был продиктован новым витком активизации санкционной риторики США в отношении РФ по направлению «химических» санкций. Однако сегодняшний новостной фон имеет предпосылки для ослабления данного фактора давления на рубль. По данным источников Bloomberg, новые санкции в отношении РФ могут быть не приняты в этом году – Конгресс не успевает рассмотреть соответствующий законопроект, фокусируя свое внимание на внутригосударственных делах. Если такая информация подтвердится и тоном Трампа на встрече с Путиным на полях G20 в конце ноября, то дальнейшее ослабление рубля, вероятно, откладывается на перспективу 2019 года.

Тем не менее, на наш взгляд, также не стоит ожидать и быстрого возвращения рубля к уровням 65 – как только инвесторы почувствуют ослабление «санкционной хватки» в рубле, внимание переключится на фундаментальный фактор поддержки курса национальной валюты в виде ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. В свою очередь, дальнейшая динамика нефтяных котировок кажется нам наиболее неопределённым и опасным фактором влияния на курс рубля.

Обвал цен нефтяного рынка в ноябре носит масштабный характер и вряд ли может быть нивелирован «отскоком». Падение котировок Brent до уровня 64,9$ вчера носило резкий характер, однако, причины снижения, на наш взгляд, были известны рынкам и ранее. С октября ценовая конъюнктура нефтяного рынка находится под давлением – инвесторы концентрируют свое внимание на балансе спроса и предложения, равновесие которых сейчас складывается не в пользу роста цен. Угроза торговых войн для роста как мировой экономики, так и мирового спроса на нефть в частности, активное наращивание добычи нефти со стороны наиболее крупных игроков (РФ, Саудовская Аравия, США), отсутствие релевантных данных о масштабах спада иранского экспорта под действием американских санкций – все это спровоцировало спад котировок на 7,5% в минувший вторник после того, как рынок не получил от ОПЕК+ сигналов о готовности к реальным шагам по поддержке цен.

Ожидаем, что нефтяные котировки могут реализовать попытки дискретного ослабления до уровней 63$ с дальнейшим возвращением в диапазон 65-67$. Для перехода нефтяного рынка к устойчивому восстановлению, по нашим оценкам, сейчас требуется одновременная реализация одного из двух факторов. Либо ОПЕК+ сумеет убедить рынки в реальности своих планов о возвращении к сокращению нефтедобычи в следующем году – по некоторым данным, обсуждается вариант сокращения на 1,4 млн.барр./сутки (с уровней октября текущего года) в 2019 году. Либо итоговые данные о масштабах спада иранского экспорта превысят оценки рынка и составят порядка 2-2,5 млн.барр./сутки. Также допускаем, что для разворота нефтяного рынка к росту может потребоваться одновременная реализация данных событий.

В результате в ближайшей перспективе рублю придется балансировать между слабостью фундаментального фактора поддержки в виде нефтяных котировок и появлением предпосылок для продления санкционной отсрочки до начала 2019 года. Ожидаем, что при сохранении таких условий до конца недели рублевый актив будет находиться в диапазоне 66,6-68,4.