Мировые биржи в среду снизились по Dow 4-ю сессию подряд и по S&P 500 5-й день подряд. Это произошло на фоне статистики о подорожании бензина и дискуссии о деньгах на строительство дорог и мостов. S&P 500 и Dow 30 уменьшились на 0,8% соответственно до 2701,58 и 25080,50, так как речь главы ФРС игнорировала влияние изменчивости биржи на то, что следующим решением по ставке в декабре будет её повышение.

Пара евро/доллар выросла с 1,128 до 1,133, так как доходность трежерис снизилась до 3,13% перед завтрашним выступлением главы ЕЦБ о банках и, может быть, об ужесточении ДКП, но склонность к риску увеличивалась, потому что глава UK заручилась согласием кабинета на план по выходу из ЕС.

Нефть Брент обосновалась около $66 после статистики API о росте запасов 6-ю неделю подряд, на этот раз — на 8,8 млн баррелей.

Из отдельных секторов, бумаги услуг связи выросли на +0,5% на ожиданиях притока абонентов и бума рекламы при вынужденной инфляции. Пока США ищут деньги на дороги и мосты, потребители – на одежду и бензин. Подорожание бензина на +3% в месяц разогнало темпы роста общего ИПЦ до 2,5% с 2,3% в год. Cегодня данные по розничным продажам, прогноз +0,6% в месяц после предыдущих +0,1%.

На макроуровне, в центре внимания – дороги и мосты. В 2017 году Трамп представил план как привлечь на их строительство $1,5 трлн безопасно для бюджета и попросил парламент о $200 млрд расходов. Когда выяснилось, что всё не так просто, демократы предложили треть этого плана (500 млрд) профинансировать через 30-летние госбонды. Обеспечить часть расходов, по их замыслу, будет призвано повышение акциза на бензин. Возможно, что перед ним нынешняя администрация и пытается сбить цены на нефть. По подсчётам бюджетного управления конгресса в документе от 2016 года, повышение акциза на 35 центов могло увеличить доходы в течение 10 лет на сумму порядка $0,48 трлн. В январе, когда конгрессмен, предложивший найти деньги на дороги и мосты через 30-летки, станет главой нижней палаты, идея наверняка будет принята к рассмотрению. И только со временем спугнуть инвесторов может то, что расходы бюджета от неё вырастут сильнее доходов.

Отчётность Macy’s, Canada Goose, Qiwi порадовала, Cisco — разочаровала. Например, торговый дом Macy’s (M) повысил прогноз по EPS на 2018 фг до $4,10-$4,30 с $3,95-$4,15. Компания отчиталась о повышении EPS до 27 центов вместо ожидавшихся 14 и об увеличении выручки на +2,3%. Люксовый ритейлер фирменных курток Canada Goose (GOOS) увеличил прогноз по росту выручки на 2019 фг до +30% с +20%, сообщил о повышении EPS до 46 канадских центов вместо прогнозных 26 и о росте выручки до C$230,3 млн со C$172,3 млн. Платёжная система Qiwi (QIWI) раскрыла данные о росте продаж на +62% и EBITDA на +23% в год — до 31% от выручки. И разве что IT-компания Cisco Systems (CSCO) представила прогноз по EPS на 2-й квартал на уровне ожиданий аналитиков и по выручке $12,24-12,47 млрд вместо прогнозных $12,54. Сегодня отчитаются Applied Materials, Nordstrom, Nvidia, News Corporation, Walmart.