Ситуация на спотовом рынке продолжает определять динамику ставок. Вчерашнее укрепление рубля сразу же транслировалось в денежный рынок – ставки по большей части заметно снизились. Ставки кросс-валютного свопа опустились сильнее других – на 22–27 бп по всем сегментам кривой. Ставки процентного свопа сместились ниже на 9–12 бп, 3-месячная ставка MosPrime закрылась на отметке 8,37% (-1 бп). Изменения на кривой FRA составили —10–15 бп – в рамках общего движения рынка. Однодневные ставки также опустились, в том числе благодаря притоку ликвидности. По нашей оценке, после расчетов по результатам недельных аукционов Банка России в систему могло вернуться до 340 млрд руб. В итоге ставка однодневного валютного свопа вчера весь день снижалась и к закрытию сессии достигла 6,29%, ее средневзвешенное значение сложилось на уровне 6,72% (-29 бп). Объем средств на корсчетах банков вчера составил 2,60 трлн руб. (+96 млрд руб.). Как мы полагаем, значительный объем ликвидности в системе ограничит рост однодневных ставок в предстоящие сессии – если только Банк России не объявит депозитный аукцион в рамках операций тонкой настройки.

Между тем на вчерашнем аукционе Казначейства по размещению депозитов наблюдался высокий спрос, причем банки активно привлекали ликвидность на шестимесячный срок (спрос превысил предложение в пять раз). В то же время спрос на однодневное репо остается относительно умеренным.