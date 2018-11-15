Фондовые индексы США завершили торги 14 ноября в минусе. Акции Apple подступили к границам «медвежьего» тренда. Негативным фактором для представителей финансового сектора стали опасения по поводу ужесточения регулирования в банковской сфере. S&P500 снизился на 0,76%.

Курс доллара скорректировался вниз после достижения 16-месячного максимума, а основная валютная пара EUR/USD подросла до $1,1289.

Китайские фондовые площадки сегодня торгуются в плюсе: гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 прибавляют больше 1%. Драйверами их роста стали сильный отчет Tencent и новости о готовящихся уступках КНР на планируемых переговорах с США. Между тем японский Nikkei снижается на 0,20%. Европейские площадки открылись в зеленой зоне. Этому способствовало согласование правительством Великобритании плана выхода из ЕС. Впрочем, законопроект еще предстоит утвердить в парламенте, а политический консенсус остается хрупким.

Доходность по казначейским облигациям США, доллар и золото показывают спокойную динамику после не принесшего сюрпризов выступления главы ФРС. Джером Пауэлл в очередной раз подтвердил сохранение курса на ужесточение денежно-кредитной политики. Нефтяные котировки приостановили падение, оставаясь вблизи значений технической перепроданности. В целом внешний фон благоприятствует росту акций. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 прибавит 0,5% и достигнет 2715 пунктов.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные о динамике индекса розничных продаж в США за октябрь, чтобы выяснить, не замедляется ли рост личного потребления по сравнению с набранным в третьем квартале высоким темпом. Консенсус предполагает повышение общего показателя на 0,6% за месяц на фоне увеличения доходов населения. Это может стать позитивным фактором для ритейла перед праздничным сезоном распродаж.

Технически S&P500 проторговал разрыв на уровне 2685 пунктов, что снимает определенное давление на рынок и увеличивает шансы на возвращение к росту. Тем не менее индекс остается ниже 200-дневной и 50-недельной скользящих средних, которые ему необходимо преодолеть, чтобы говорить об уверенном развороте вверх. Не добавляет оптимизма и сохраняющаяся слабость индекса небольших и средних компаний Russel 2000.

До открытия основной сессии результаты за третий квартал представит Walmart, от которого инвесторы ждут роста прибыли. Стоит также обратить внимание на то, как реализуется стратегия ритейлера по внедрению новых технологичных подходов. После закрытия отчитывается NVIDIA, по этой компании прогноз также предполагает увеличение прибыли.