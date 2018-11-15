Конгресс США не успеет принять санкции против России до конца года. Что это означает для рубля и российской экономики?

Неважно, что обсуждают, важно — что примут. Мы считаем, что отсрочка санкций не повлияет на существенный рост российских активов и сокращение страновой премии, только если санкции будут ограничительные и не затронут валютные счета государственных банков и первичный рынок ОФЗ.

Основные инвесторы — это нерезиденты, и для них важны конкретные условия санкций, а не сроки их исполнения.

Рынку очевидно, что перенос санкций будет краткосрочным, скорее всего в январе и феврале. В то же время в прошлом году были озвучены предложения ввести ограничительные финансовые санкции по валютным счетам государственных банков РФ и первичного рынка ОФЗ.

Вероятность отсрочки санкций возросла в конце сентября этого года в связи с выборами в конгресс США и скандалом на выборах верховного судьи в США, Бретта Кавано.

Мы закладывали это как базовый сценарий, нейтральный санкционный сценарий.

Премия за риск

Отсрочка не влияет на снижение премии за риск, которая с начала августа для ОФЗ выросла на 100+б.п. и для суверенных евробондов составляет +70 б.п.

Валютная пара

Важно отметить, что рубль сейчас находится в равновесном уровне при текущей цене на нефть в $65/баррель, пара USD/RUB составляет 67 рублей за доллар.

Текущая стоимость нефти в рублях составляет 4480 рублей, это тот же уровень, что и до объявления о втором раунде санкций 8 августа. Следовательно, мы не ждем существенных движений курса рубля, если при этом не вырастет цена на нефть. Рублю могут помочь снижение волатильности среди развивающихся валют, рост цен на нефть и ограничительные санкции против России.

Наш базовый прогноз на конец года 65 рублей за доллар

Экономика

Отсрочка санкций не повлияет на ВВП РФ.

Наш базовый (нейтральный) сценарий допускал, что дополнительные санкции против России будут введены до конца текущего года, но не исключал, что это произойдет в 2019 или 2020 году.

Вероятность развития событий по базовому сценарию составляет 60%. Этот сценарий предусматривает возможность блокирования международной финансовой помощи и запрет на кредитование российских властей американскими банками (отметим, что покупка казначейских обязательств США обеспечивает России статус нетто-кредитора), а также снижение статуса двусторонних дипломатических отношений.

Столь же малозначимо для рынка и ограничение торговых связей (которое, впрочем, не распространяется на продовольственные и сельскохозяйственные товары). Американское внешнеполитическое ведомство неоднократно подчеркивало, что США продолжат оказывать “международную помощь России и ее народу”. Это означает, что для многих значимых товаров будет сделано исключение, если они поставляются исключительно в коммерческих целях.