Надежда умирает последней. И фактически ежедневно эта надежда, надежда на рост, возобновляется и вновь пытается внушить инвесторам оптимизм — мол, все хорошо, и рост не за горами. Однако почему-то этот умеренный оптимизм, который виден в начале торгов, быстро сходит на нет, и рынок продолжают «заталкивать» все ниже и ниже. Именно заталкивать, поскольку пока нельзя говорить ни о массовых продажах, ни, тем более, о каких-то панических настроениях. Наверное, именно поэтому и теплится надежда у средне- и долгосрочных инвесторов, что все будет хорошо и текущий рекордный восходящий тренд будет продолжаться и продолжаться, а сейчас он просто сделал некоторую паузу. Но все же приходится констатировать, что все больше и больше акций попадают в зону медвежьего тренда, и наверное когда-то это количество перейдет в качество и все же «сломает хребет» самому продолжительному в американской истории up тренду.

Что же касается вчерашнего дня, то торги прошли по привычной для последнего времени схеме — сначала чуть-чуть оптимизма и надежд, а затем — жесткая реальность. Очень хорошо это было видно вчера по динамике изменения котировок акций Macy’s (M). Эта популярнейшая в США сеть супермаркетов опубликовала свою квартальную отчетность еще до начала торгов. Финансовые показатели оказались просто блестящими и по прибыли (27 центов на акцию вместо ожидаемых 14), и по выручке, и продажам. Отчетность вышла за 1,5 часа до начала торгов (16-00 мск) и первая реакция на премаркете была предсказуемо позитивной. В моменте акции Macy’s показывали рост более чем на 4% к закрытию предыдущего дня. И даже на открытии основной торговой сессии акции этого ритейлера поднимались до 37,32$ при том, что закрытие предыдущего дня прошло на отметке в 35,79$ за акцию. Но… оптимизма хватило только на первые 15 минут торгов, и дальше все оставшееся время котировки шли только вниз. Все ниже, и ниже, и ниже. День закрылся на минимумах, и потери составили более 7%! Здесь можно только в отчаянии воскликнуть "почему?". Объяснений у аналитиков, конечно, будет много, но реальный ответ лежит скорее в области психологии, а не экономики.

Вчерашний день также стал подтверждением наметившегося в последнее время тренда поисков все новых и новых «мальчиков для битья». Вчера таким «мальчиком для битья» выступили акции крупнейших банков. Инвесторов испугала перспектива назначения Председателем банковского комитета Сената США демократа Максин Уотерс, которая является ярым противником ослабления регулирования банковской сферы. Как следствие, все крупнейшие банки потеряли вчера порядка 2% от своей капитализации.

Ожидания рынка 15 ноября

Наша песня хороша, начинай сначала. Взглянув сегодня с утра на котировки, подумал — ну вот, наконец-то на рынок пришел оптимизм. И Азия вроде бы чувствовала себя ничего, и Европа отрывалась в зеленой зоне, и даже Председатель ФРС Джером Пауэлл своей ночной речью на конференции в Далласе не смог испортить настроение ни инвесторам, ни спекулянтам. И поэтому еще в полдень солнце над фондовыми рынками светило ярко и обнадеживающе.

Однако хватило буквально часа, чтобы настроение испортилось, и картина на рынке кардинально изменилась — все европейские индексы кроме британского FTSE 100 уже в минусе. А за ними вниз нырнули в красную зону и фьючерсы на основные американские индексы. Короче, опять 25! И чего в таких условиях ждать от сегодняшних торгов, совершенно не понятно. А день на самом деле предстоит непростой.

Куча-куча макроданных, это раз! Мы их увидим в 16-30 мск. Но там опасностей вроде бы нет. Хотя после негатива, который мы увидели после выхода квартальной отчетности от Home Depot (HD) и Macy’s (M), сегодня все с нетерпением будут ждать данные по розничным продажам за октябрь месяц. Ожидания аналитиков весьма позитивны, но… может все же тенденция начинает меняться? Ведь увидели же специалисты в хорошей отчетности ритейлеров признаки замедления потребительского спроса. Кстати, вдогонку к Home Depot и Macy’s сегодня еще до начала торгов опубликует свою отчетность лидер мирового ритейла — компания Walmart (WMT). И будет, конечно, очень интересно посмотреть на реакцию участников рынка. Не получим ли мы результат, аналогичный вчерашнему по Macy’s?

Но и это еще не все. Сегодня в 19-00 мск выйдут данные по запасам сырой нефти. И там все плохо, и никто, судя по всему, уже ничего хорошего не ждет. Нефть, конечно, пока корректируется после сильного падения. Но вот дошли ли мы до дна, большой вопрос? Скорее всего, нет, и нефтяников в этой области ждет много неприятных событий.

Короче, день будет тяжелый и во многом непредсказуемый. Рынок в целом медленно, но верно скатывается вниз и сейчас он находится на пограничных рубежах, с которых можно либо свалиться в неуправляемый штопор, либо все же удержаться и отсрочить вопрос о сломе тренда. Конечно, никто не хотел умирать, то бишь — падать, но… обстоятельства бывают сильнее желаний. Поэтому рекомендации все те же — осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Не спешите покупать, время для этого еще не пришло.