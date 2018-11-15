Неопределённость продолжает пугать европейских и американских инвесторов, а вот российский фондовый рынок всё ещё выглядит чуть лучше остальных биржевых площадок. Сегодня вновь просочилась информация о возможной сделке между Китаем и США, но позитивом на неё отреагировали только биржи Азиатского региона, а вот в Европе с открытием торгов возобновились продажи. Похоже, инвесторов региона очень пугают перспективы декабря, когда европейский регулятор окончательно остановит “печатный станок”. Ведь непонятно, кто будет поддерживать долговой рынок ЕС, и как вообще фондовые рынки будут держаться без новых денег при замедляющейся экономике? В то время, как власти Китая предпринимают ряд мер по стимулированию экономики, в ЕС и Америке монетарная политика держит курс на ужесточение. Очень похоже, что на горизонте 1-2 лет наибольшую выгоду принесут вложения именно в китайские активы, которые сейчас итак крайне дёшевы, а вот европейские акции без новых стимулов от центробанка будут в аутсайдерах. В ближайшие пару месяцев мы ещё увидим один стресс на всех фондовых рынках, но до предстоящего саммита G20, который состоится 30 ноября, инвесторы будут жить в ожиданиях компромисса между Китаем и США.

Сводный индекс азиатского региона в среду прибавил почти 1.5%, а вот европейские биржевые индексы после позитивного старта скатились на отрицательную территорию. Пока всё выглядит нейтрально, но новых драйверов для роста и новых денег просто нет.

Российский фондовый рынок продолжает демонстрировать стойкость к внешнему негативу. Похоже, большая часть нерезидентов уже давно вышла из российских активов, поэтому мы не видим сильного падения цен на российские акции и рублёвые облигации. Конечно, если цены на нефть спикируют вниз ещё на 15-20%, российские биржевые индексы не смогут удержать текущие отметки.

Рублёвый индекс Московской биржи в первой половине дня показывает слабо-позитивную динамику и торгуется в районе 2387 пунктов, при этом валютный РТС показывает рост на 1%, превышая 1128 пунктов.

Динамику лучше рынка показывают российские угольщики. Так, акции Мечела взлетели ещё на 4%, а рост по бумагам Распадской превысил 5% на новостях о том, что компания вновь может вернуться к щедрой дивидендной политике. Акциям Газпрома пока удалось закрепиться выше 150 рублей, сегодня они прибавляют ещё почти 1%, а вот Сбербанк второй день пытается закрепиться чуть выше психологического и технического уровня 200 рублей. По остальным секторам и эмитентам пока картина почти нейтральная.

Цены на нефть после вчерашнего технического отскока сегодня вновь находятся под давлением и теряют до 0.5%. Следим за важными техническими уровнями, пробой которых откроет дорогу вниз ещё на 10-15%. По нефти марки Brent это отметка 65$, по марке WTI – 55$ за баррель. Сегодня в 19.00 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктам США. Согласно предварительным данным от института нефти API, инвесторам надо готовиться к негативному сюрпризу и резкому увеличению запасов сырой нефти. Индекс промышленных металлов показывает рост на 0.5%. Цены на никель восстанавливается на 1.5%. Драгоценные металлы продолжают консолидироваться в узком диапазоне. Цена тройской унции золота держится в районе 1210$.

Российский рубль в паре с долларом пока держится довольно стойко на фоне обвального падения цен на «чёрное золото». На фоне появившихся покупок на рынке ОФЗ рубль сумел укрепиться ещё на 0.5%, достигнув 66.7. Ключевая валютная пара евро/доллар продолжает находиться под давлением, торгуясь вблизи отметки 1.13, сам же индекс доллара DXY растёт на 0.3%. Он уже достиг 97 пунктов и, похоже, цель 100 в ближайшие 1-2 месяца будет достигнута

До конца дня не предвидится нового негатива, поэтому частично все фондовые рынки могут немного восстановить позиции.

С технической точки зрения картина по российскому рублёвому индексу пока выглядит нейтрально. Ближайший уровень поддержки находится очень близко, на рубеже 2350 пунктов. Пока индекс торгуется выше него, шансы на дальнейший рост сохраняются.