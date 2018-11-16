В пятницу перед стартом торгов на российском рынке формируется нейтральный внешний фон. Индексы США вчера закрылись в плюсе более чем на 1%, однако сегодня рискуют вернуться к прежним значениям. Позитив был связан с вероятностью заключения договоренностей с Китаем по внешней торговле, о чем сообщали американские СМИ. Однако позже, по информации Bloomberg, министр торговли США Уилбор Росс сообщил, что Белый дом планирует с января 2019 повысить пошлины с 10% до 25% на товары объемом $200 млрд., введенные в сентябре этого года. Также он считает, что в ближайшие 2 месяца подготовить полноценное торговое соглашение попросту невозможно. Это подтверждает наши опасения относительно перспектив сделки между США и Китаем.

Тем не менее, на встрече G20 30 ноября лидерами двух стран могут быть заложены некоторые основы для дальнейшего прогресса в отношениях. Китай впервые с лета заявил о готовности пойти на дополнительные уступки, на фоне чего азиатские площадки торгуются в плюсе. Если планы повышения пошлин подтвердятся, американские индексы могут вернуться к минимумам года вблизи 2600 по S&P500.

Запасы нефти в США выросли за неделю сразу на 10.2 млн. баррелей, что является абсолютным рекордом с февраля 2017 года и подтверждает угрозу перенасыщения рынка сырья. Аналитики Goldman Sachs считают, что столь резкое снижение котировок «черного золота» обусловлено действиями банков, которые сначала захеджировали риски клиентов, продав им пут-опционы, а когда они начали исполняться, вынуждены были сами спешно продавать фьючерс. В таком случае можно рассчитывать на более быстрое возвращение к 69-70 долларам по Brent по мере снижения волатильности сырья.

Рубль на фоне переноса санкций на начало 2019 года уверенно укрепляется. Мы считаем, что сохраняется потенциал роста до 65 по USDRUB, то есть тех уровней, от которых начался недавний этап снижения. ЦБ РФ отметил продолжение выхода нерезидентов из ОФЗ, доля которых сократилась до 24.4% с 25.2% в октябре. До конца года эта цифра, вероятно, продолжит снижаться, но медленнее.

«Русал» рискует заметно потерять в продажах в следующем году, так как представители клиентов отмечают нежелание заключать новые контракты на фоне неопределенности по санкциям. Вероятность отмены санкций при этом растет, если судить по действиям компании и заявлениям Минфина США. Акции «Распадской» 2 дня в лидерах роста на ожиданиях дивидендов в 2019 году. Растет и «Мечел», бумаги которого интересны спекулятивно, но не на долгосрочную перспективу. Сегодня ожидаем отчеты по МСФО «Газпромнефти» и «ТМК».