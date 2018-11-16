МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
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|предв.
|GBP
|Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|1,1%
|1,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,5%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|2,2%
|2,2%
|14:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|-0,4%
|-0,4%
|16:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
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|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (сентябрь)
|2,82 млрд канад. долл
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|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (сентябрь)
|-0,4%
|0,3%
|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|0,3%
|0,2%
|17:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г)
|5,1%
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|21:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|886
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|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-56,8 тыс
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|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|403,8 тыс
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|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|19 тыс
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|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|198 тыс
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|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-66,4 тыс
|
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-89,1 тыс
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|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|4,6 тыс
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|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-46,8 тыс
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 9м2018
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Газпром нефть — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 9м2018
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|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2018)
|0 — див-д 2017
|0,519216 (1П2018) — див-д 2018
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|RUB
|ТрансКонтейнер — СД (целевые показатели деятельности и основные параметры инвестпрограммы на 2019)
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|RUB
|Уралкалий — СД (о созыве ВОСА, параметры совершения крупной сделки и о цене выкупа ао)
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