МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

 

 

 

 
предв. GBP Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 1,1% 1,1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,5% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 2,2% 2,2%
14:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) -0,4% -0,4%
16:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

 

 

 

 
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (сентябрь) 2,82 млрд канад. долл

 

 
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (сентябрь) -0,4% 0,3%
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) 0,3% 0,2%
17:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) 5,1%

 

 
21:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 886

 

 
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -56,8 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 403,8 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 19 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 198 тыс

 

 
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -66,4 тыс

 

 
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -89,1 тыс

 

 
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 4,6 тыс

 

 
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -46,8 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 9м2018

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 9м2018

 

 

 

 

 

 

 RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2018) 0 — див-д 2017 0,519216 (1П2018) — див-д 2018

 

 

 RUB ТрансКонтейнер — СД (целевые показатели деятельности и основные параметры инвестпрограммы на 2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB Уралкалий — СД (о созыве ВОСА, параметры совершения крупной сделки и о цене выкупа ао)

 

 

 

 