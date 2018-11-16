Четверг стал вторым подряд днем значительного укрепления рубля, обусловленного прежде всего возросшим иностранным спросом на рынке ОФЗ и переоценкой инвесторами краткосрочных геополитических рисков. Проведя первую половину дня в диапазоне 66,5–66,8, с открытием американского рынка рубль получил дополнительный импульс к росту и в результате закрылся на отметке 65,9 (+1,8%). Также поддержку российскому валютном рынку должны были оказать восстановление цен на нефть (сорт Brent подорожал на 0,8% вопреки более значительному, чем ожидалось, увеличению товарных запасов нефти в США на фоне рекордных объемов добычи, зафиксированных по итогам очередной недели) и общее улучшение аппетита к риску в связи с возобновлением торговых переговоров между США и Китаем.

Несмотря на повышение индекса доллара (DXY +0,1%), большинство валют других развивающихся стран также подорожали относительно доллара (хотя и не так сильно, как рубль). Китайский юань укрепился на 0,2%, индонезийская рупия – на 0,8%, индийская рупия – на 0,5%, южноафриканский ранд – на 1,5%, мексиканское песо – на 0,9%. Важным фактором поддержки для них стали решения о повышении процентных ставок, принятые сразу несколькими центральными банками (Индонезии, Филиппин и Мексики, во всех трех случаях – на 25 бп) и позитивно воспринятые инвесторами. Глобальные рынки акций также закрылись в плюсе: индекс MSCI EM прибавил 1,3%, Shanghai Composite – 1,4%, S&P500 – 1,1%. Кривая доходностей американских гособлигаций сместилась вниз на 1–2 бп.