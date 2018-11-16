Восходящий тренд нефтяных котировок, который мы наблюдали на протяжении почти всего 2018 г., сменился падением в начале октября после того, как стоимость Brent достигла пикового значения в 86 долл. за баррель. За последние полтора месяца цена Brent снизилась на четверть, опустившись до 65 долл. за баррель к середине ноября.

Основной причиной резкого снижения котировок стал избыток нефти в результате наращивания добычи основными игроками рынка: ОПЕК, России и США.

Мы сохраняем прогноз по цене Brent на 2019 г. в размере 70 долл. за баррель в ожидании мер со стороны ОПЕК и России по снижению добычи, которые будут обсуждаться в начале декабря 2018 г. Мы подтверждаем наши рекомендации по акциям компаний нефтегазового сектора, отмечая высокий потенциал роста большинства бумаг.