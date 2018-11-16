Фондовые индексы США завершили сессию 15 ноября в плюсе. S&P500 вырос на 1,06%. Позитивный тон торгам задал оптимизм по поводу разрешения торгового конфликта с Китаем после сообщения об отказе Вашингтона от установления новых ввозных тарифов.

Курс доллара немного вырос по отношению к большинству мировых валют. Однако евро в паре с ним укрепился до $1,1325, благодаря надежде на благополучное для ЕС завершение процедуры Brexit.

Китайские фондовые индексы сегодня движутся вверх в надежде на позитивный исход готовящихся переговоров между КНР с США. Гонконгский Hang Seng и Шанхайский CSI 300 прибавляют около 0,5%. Между тем японский Nikkei столько же теряет. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что на полях G20 в конце ноября может обсуждаться лишь общая концепция сделки между Китаем и Штатами без конкретных условий, что уменьшает вероятность согласования всех деталей нового соглашения о взаимной торговле до января.

Европейские площадки открылись в плюсе благодаря принятию плана Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС. Тем не менее политические риски сохраняются и в Англии, и в Италии.

Доходность по казначейским облигациям США снижается до 3,1%, золото растет в цене. Все это указывает на сдержанный аппетит к риску перед выходными. Нефтяные котировки восстанавливаются третий день подряд, выходя из зоны технической перепроданности. На американский фондовый рынок дополнительное давление оказывает разочаровавший инвесторов отчет NVIDIA. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 снизится на 0,2%, до 2725 пунктов.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные о динамике промышленного производства США в октябре. Ожидается замедление роста общего показателя до 0,2% за месяц, однако повышательная траектория остается стабильной. Данные по промпроизводству должны сигнализировать о том, что экономика США по-прежнему находится в поздней фазе роста. Не исключаем, что фактический результат окажется выше ожидаемого благодаря политическому фактору. На последних выборах и республиканцы, и демократы выразили заинтересованность в увеличении инфраструктурных расходов, что может позитивно повлиять на спрос на промышленные товары.

Технически S&P500 остается ниже 200-дневной и 50-недельной скользящих средних, которые ему необходимо преодолеть, чтобы перейти в стадию уверенного восстановления. Пока же говорить о завершении коррекционного движения вниз рановато.

Сегодня до открытия рынка отчитается Viacom, по которой прогнозируется рост прибыли. Среди результатов особого внимания заслуживают данные о развитии стримингового сервиса.