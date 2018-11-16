Интересным, по нашему мнению, является вчерашнее заявление главы ЦБ РФ о том, что решение о возобновлении покупок валюты на открытом рынке (ЦБ для Минфина в рамках исполнения бюджетного правила) будет приниматься в зависимости от оценки уровня волатильности на рынке и прогноза волатильности на ближайший период. В настоящий момент наиболее вероятным видится сценарий отсутствия санкций на госдолг и финансовые институты до конца этого года (т.к. Конгресс США не успевает рассмотреть соответствующий законопроект), что уже привело к заметному укреплению рубля с начала этой недели и может привести к затуханию волатильности, это, в свою очередь, повышает вероятность возобновления покупок уже в январе следующего года.

Стоит отметить, что даже при снижении волатильности вывоз капитала частным сектором (вследствие выплат по внешнему долгу, вывода прибыли в т.ч. по дивидендам), скорее всего, останется повышенным, поскольку сохраняется неопределенность с санкциями (как видно из платежного баланса, весь позитивный эффект от высоких цен на нефть в сентябре-октябре был нивелирован оттоком капитала по долгу, а также поступлением экспортной выручки не в полном объеме). Как следствие, при возобновлении покупок вероятно заметное ослабление рубля, которое может транслироваться в проведение более жесткой монетарной политики ЦБ РФ (то есть может произойти еще не одно повышение ключевой ставки, также принимая во внимание повышение ставки ФРС). Кроме того, само ожидание покупок будет оказывать давление на рубль до конца года: при текущей нефти (ниже 70 долл./барр.) мы ожидаем ослабление рубля до конца года.