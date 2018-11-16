В золоте на этой неделе развернулся неплохой процесс восстановления. После совершенно провальных первых двух недель ноября некоторое затишье идет активу только на пользу. Здесь играет не только фактор перепроданности – ослабление позиций доллара также позволяет драгоценному металлу отыграть часть потерянного.

В пятницу, 16 ноября, тройская унция золота стоит $1216,50, а минимум этой недели находится на уровне $1196, он же представляет собой и четырехнедельное «дно».

Сейчас, когда доллар США временно утратил лидерство на валютном рынке в силу ряда факторов – от влияния китайской статистики до новой волны покупок американских акций и индексов – у рынка драгметаллов есть шанс на баланс. По оценкам «Альпари Голд», физический спрос на золото в четвертом квартале пока остается очень сдержанным, а отсутствие рыночного страха распродаж или иных стрессов уменьшает привлекательность золота как актива «тихой» гавани.

Здесь же в дополнение можно отметить, что высокие процентные ставки в США (в декабре ожидается очередное повышение) и процессы абсорбирования долларовой ликвидности на рынке из-за распродажи Федрезервом активов со своего баланса остаются долгосрочным негативом для золота. С начала года золото потеряло 7,3% стоимости.

В то же время следует понимать, что уже в первом квартале 2019 года Федрезерв может приостановить распродажу активов и работу по ужесточению денежно-кредитных условий, что поддержит золото в том числе. В этом случае у драгметалла есть шанс подняться до отметки $1250 за тройскую унцию и даже выше.