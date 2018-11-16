После достаточно активной недели на отечественный рынок пришло спокойствие. Объёмы торгов на основной секции Московской Биржи составили около 16 млрд рублей к середине дня. Изменения в индексах были незначительные. Нефть продолжила движение вверх, а рубль, напротив, испытывает давление со стороны желающих зафиксировать прибыль. Ровно неделю назад отечественная валюта торговалась около отметки 67,35 за доллар, а нефть около $69,8 за баррель Brent. В отличие от предыдущего дня, бумаги нефтяников всё же отреагировали на повышение котировок своей продукции, но рост был скромный –0,5% в бумагах «Роснефти» и 0,75% в «ЛУКОЙЛе». Банковский сектор продолжает отыгрывать снижение краткосрочных рисков американских ограничений. Однако ростом отметился лишь Сбербанк, который дорожал на 1%. Поступило несколько важных корпоративных отчётов. «ТМК» (+1,2%) увеличила выручку в январе-сентябре на 20% до $3,835 млрд, а в III квартале на 5,9% до $1,207. «Газпром нефть» (+1,9%) сообщает о росте чистой прибыли по МСФО в январе-сентябре на 58% до 298,7 млрд рублей. Свободный денежный поток составил 134,8 млрд рублей. «ФСК ЕЭС» (-0,85%) увеличила прибыль по МСФО в январе-сентябре на 10,5% до 58 млрд рублей. Хуже всего рынка вновь были бумаги «Аэрофлота», которые дешевели на 1,4%, реагируя на дорожающую нефть.

Рубль подвергся фиксации прибыли. Впрочем, коллеги по сырьевому цеху вели себя аналогичным образом. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4480 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,4%, недельная до 7,61%, а месячная до 7,93%. Рубль полноценно отыграл снижение краткосрочных рисков по американским ограничениям, что позволило ему пережить период обвального падения стоимости барреля нефти. Однако для дальнейшего усиления всё же требуется более высокая ясность в данном вопросе. Соответственно, для восстановления потока долгосрочных инвестиций на рынок долговых обязательств требуется перспектива чёткого представления ситуации на рынке, как минимум, на ближайшие 1-2 года. Поэтому возможное устойчивое укрепление рубля, скорее всего, переносится на следующий год. Текущие цены на нефть особых рисков для отечественной валюты не несут, так как без угрозы новых ограничений он торговался год назад в районе 60 за доллар при нефти около $61-62 за баррель Brent. Соответственно, мы вновь вернулись в коридор 65,5-67,5 с более высокой вероятностью движения в сторону 64, чем в сторону 69 за доллар.

Риски жёсткого расставания Великобритании и Евросоюза сохраняются. Премьер-министр Тереза Мэй пытается убедить общественность и коллег в том, что достигнутые договорённости – это лучшее, что можно было сделать, а также существенно лучше, чем расставание с ЕС без сделки. Однако в парламенте может неожиданно образоваться необходимость голосования по доверию премьер-министру, если процедура получит достаточное число голосов. Исход подобного политического процесса непредсказуем и может привести как к внеочередным выборам, так и повторному голосованию по вопросу выхода из ЕС. Sky News сообщает, что противники Мэй уже собрали необходимое количество голосов для голосования о доверии премьеру в парламенте. На европейском направлении одним из главных событий было выступление президента ЕЦБ Марио Драги. По его словам, регулятор завершит свою количественную программу в конце года, хотя последние данные указывают на некоторое смягчение экономического роста, а также на замедление темпов инфляции. Впрочем, темой пятницы всё же является не Европа с её проблемами Brexit, а ситуация в индустрии микросхем после отчёта Nvidia.

Нефть продолжила восстанавливать свои позиции, но делать это будет крайне сложно. Ирак возобновил экспортные поставки нефти из Киркука в объёме 50-100 тыс. бар. d сутки, но заявляет о том, что это не отразится на росте общего экспорта. Основной поддержкой для отскока котировок являются разговоры о том, что OPEC может сократить добычу в начале 2019 года на 1,4 млн бар. в сутки, чтобы не допустить переизбытка предложения. Однако позиция России по данному вопросу пока остаётся негативной. Можно вспомнить недавнее заявление главы «Роснефти» о том, что компания будет работать при любой цене, а при низкой займётся расширением своей доли. Morgan Stanley предупреждает, что даже сокращение добычи со стороны картеля может не хватить для разворота в нефти. Bank of America Merrill Lynch сообщает, что нефтяные быки выбросили белый флаг и теперь не ждут движения котировок в сторону $95 за баррель. В любом случае, одним из важных факторов в ближайшее время будет американская добыча, которая на прошлой неделе достигла очередного рекорда на уровне 11,7 млн бар. Ввод в строй нового нефтепровода в Техасе позволил нарастить производство на 0,5 млн бар. в день всего за две недели. Поэтому на ближайшее время более актуальным будет диапазон $62-69. Естественно, что котировки могут протестировать линию «медвежьего» рынка снизу.

Индекс доллара снижался на 0,07% до 96,838 п. AUD и NZD слабели на 0,15% и 0,25% против валюты США.

Ситуация на американском рынке вновь тревожная. Фьючерсы на основные индексы снижались от 0,5% в Dow Jones до 1,2% в NASDAQ. Фигура «мёртвый крест» в бумагах Alphabet и крайне слабый отчёт Nvidia предполагают слабость высокотехнологичного сектора. Впрочем, самый сильный удар почувствуют на себе акции AMD, Intel, Nvidia, Micron Technology, да и Texas Instruments не будут стоять в стороне. Отечественный рынок во многом защищён от высокотехнологичных проблем, но и для него есть много негатива из Европы, где в Великобритании формируется политический кризис, а итальянский лишь на время утих, но может разгореться в любой момент. Поэтому концовка недели пройдёт под знаком фиксации прибыли.