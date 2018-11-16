Если вы хорошо потрудились на валютном рынке в предыдущие месяцы и много заработали, то в ближайшие пять дней у вас будет возможность зажарить индюшку, поблагодарить себя и вселенную за хороший доход и с удовольствием потратить его на нужные и не очень вещи, ведь впереди День благодарения и Черная пятница.

Понедельник, 19 ноября, даст возможность посчитать прибыль и убытки, собраться с мыслями и составить список покупок на пятницу. Если управитесь быстро, то в качестве развлечения можно посмотреть прямые включения с заседания Еврогруппы. На повестке дня, как обычно, долговые проблемы южных стран ЕС, миграционная политика, торговые отношения с США и как ещё насолить России.

Во вторник, 20 ноября, те, кто мучается от бессонницы, могут ознакомиться с протоколом заседания по денежно-кредитной политике Банка Австралии. Однако ничего нового для себя вы там не найдете. Вкратце содержание будет сводиться к следующему выводу: ставки повышать рано, так как это приведет к кризису ипотеки.

Тех, кто оказался под впечатлением от заседания Еврогруппы, ждет вторая часть Мерлезонского балета – заседание министров финансов ЕС. Ознакомиться с основными заявлениями чиновников стоит хотя бы ради того, чтобы понять – проблемы есть и за пределами России. Понимание общих тенденций в ЕС позволит спрогнозировать дальнейшую динамику евро, а пока что пике единой валюты продолжается.

Ближе к вечеру Росстат похвастается тем, что, несмотря на экономический кризис, безработицы в стране нет, впрочем, рублю и фондовому рынку страны на это глубоко наплевать.

Ну и как положено под конец дня приятное участникам торгов сделают США. Долларовые «быки» ждут роста числа выданных разрешений на строительство: если ожидания оправдаются, у пары евро/доллар есть шанс вплотную подойти к отметке 1,119.

В среду, 21 ноября, статистика из США добьёт еврооптимистов. Вечером ждем позитивных данных по динамике роста заказов на товары длительного пользования, а также по продажам на вторичном рынке жилья. У пары евро/доллар шансы закрепиться в районе 1,119 растут.

И вот он – долгожданный четверг, 22 ноября – правда, если вы не католик, да еще к тому же веган, то слушания отчета по инфляции в Великобритании придутся кстати. Вечером, пока западный мир будет благодарить всевышнего, вы можете прочитать протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. В связи с праздником американские торговые площадки будут закрыты.

В пятницу, 23 ноября, день начнется с публикации статистики по темпам роста ВВП Германии за третий квартал 2018 года. Вряд ли данные будут отличаться от первичной оценки: в годовом выражении темпы останутся на уровне 1,1%.

Канада опубликует блок данных по инфляции: по итогам октября, вероятно, будет зафиксирован рост, что замедлит укрепление канадского доллара. Наиболее интересной и предсказуемой для трейдеров является пара евро/канадский доллар, которая, по оценкам Альпари, в ближайшее время останется в диапазоне 1,48-1,50.

Российский рубль с большой долей вероятности порадует россиян и продолжит укрепление. Уже в начале недели пара доллар/рубль может вернуться к уровням 65,0-65,5 руб., а пара евро/рубль — к уровням 74,0-74,5 руб.