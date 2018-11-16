Под занавес рабочей недели не стоит ждать сильных движений на фондовых рынках, и поводов для радости тоже не предвидится. Опять всплывают не очень радужные подробности в отношении возможной сделки между Китаем и Америкой. Глава Минторга США намекает на то, что никакого мирного соглашения с Китаем в этом году подписать не удастся, и максимум, на что можно рассчитывать после саммита G20 – это на предварительные словесные договорённости. Но даже в таком случае нельзя исключать новых пошлин на китайские товары уже в декабре. Похоже, в ближайшие две недели до предстоящего саммита G20, который состоится 30 ноября, инвесторы будут жить в ожиданиях и вряд ли мы увидим существенный рост на фондовых рынках.

Сводный индекс азиатского региона в последний торговый день недели показал нейтральную динамику, при этом японский Nikkei упал почти на 0.7%, а биржевые индексы Китая и Гонконга показали скромный рост в пределах 0.2%. Европейские биржевые индексы после неплохого старта спустились на отрицательную территорию, а фьючерсы на Америку уже теряют до 0.4%. Похоже, пятница не сулит инвесторам ничего хорошего.

Российский фондовый рынок тоже открывался с оптимизмом, от которого после обеда не осталось и следа. Рублёвый индекс Московской Биржи опустился в минус на 0.2% до отметки 2376 пунктов, а валютный РТС вернулся ко вчерашнему закрытию, в район 1132 пунктов. Уверенно растущих историй сегодня на российском рынке нет, абсолютно все сектора сползли на отрицательную территорию.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТЫ

Цены на нефть с самого открытия штормит в пределах 1%. Теперь следим за важными техническими уровнями. По нефти марки Brent это отметка 65$, по WTI – 55$ за баррель. Если эти уровни будут пробиты вниз, мы увидим дальнейшую коррекцию ещё на 10-15%. Драгоценные металлы продолжают консолидироваться в узком диапазоне. Цена тройской унции золота торгуется у отметки 1215$. Индекс промышленный металлов пока тоже держится нейтрально, вблизи вчерашнего закрытия.

Российский рубль в паре с долларом ещё утром тестировал на прочность рубеж 66, но ситуация плавно начинает меняться. На ближайшие 2 недели диапазон 65-66 рублей за один американский доллар будет выступать сильной поддержкой, от которой можно пробовать спекулятивно покупать иностранную валюту. На российском рынке ОФЗ ситуация пока остаётся уверенно-стабильной. Ключевая валютная пара евро/доллар торгуется вблизи отметки 1.133, сам же индекс доллара DXY опустился на 0.2% ниже отметки 97 пункта, но похоже, цель 100 в ближайшие 1-2 месяца будет достигнута.

ПРОГНОЗ

До конца дня негативные настроения на фондовых рынках сохранятся. Покупать сегодня акции мы не рекомендуем.