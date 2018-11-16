Курс рубля против доллара и евро в течение завершающейся рабочей недели продемонстрировал повышенную волатильность. При этом доллар к завершению недели ушел на отметку 65,74 рубля, а евро – до 74,65 рубля – оба на минимумы с начала ноября. При этом в начале недели доллар обновил максимум с 17 сентября на уровне 68,28 рубля, а евро превышал на короткое время круглый уровень 77 рублей.

Курс валюты сдержанно отреагировал на провал рынка нефти во вторник более чем на 6%. При этом "рублевые быки" на ура восприняли сообщения о переносе сроков и о возможном смягчении второй волны "химических" санкций США против России. На этом фоне рублевая цена нефти марки Brent опустилась ниже уровня 4,5 тысячи за баррель впервые за несколько месяцев.

В итоге, "американец" по итогам рабочей недели вечером в пятницу снижался на 2,2 рубля, до 65,8 рубля, а евро — на 2 рубля, до 75 рубля.

РУБЛЬ — НЕ ГЛЯДЯ НА НЕФТЬ

Начало недели российская валюта провела в попытках роста против основных резервных валют. Инвесторы отыгрывали первые надежды на смягчение геополитического фона. Они пришли от итогов кратких встреч президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже на мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Признаки стабилизации рынка нефти около 70 долларов за баррель после затяжной фазы снижения также поддержали рубль. Итоги встречи представителей министерского мониторингового комитета ОПЕК+ дали надежду. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о том, что королевство снизит добычу в декабре. Так, заказы на покупку нефти у саудитов в декабре сократились на 500 тысяч баррелей в день по сравнению с ноябрем.

Макроэкономические данные также поддержали курс рубля. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-октябре 2018 года составило 154,6 миллиарда долларов против 90,5 миллиарда долларов годом ранее. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 87,9 миллиарда долларов.

Однако уже во вторник нефтяные цены обвалились на несколько процентов за день, что сказалось на динамике рубля, хотя и не привело к такому же обвалу валюты РФ. В истории с ростом волатильности на рынке "черного золота" не обошлось без президента США Дональда Трампа и его известного способа доносить миру мысли. Он написал в Twitter, что считает цены на нефть завышенными и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.

Таким образом, перетоптавшись почти на месте в условиях обвала нефтяных цен, рубль уже в среду начал свой двухдневный взлет, который в сумме составил 3,4% против доллара.

Важным геополитическим фактором поддержки рубля выступили новости о том, что Конгресс США, скорее всего, не успеет до конца текущего года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, и, вероятно, отложит голосование по этой инициативе на следующий год.

На этом фоне Минфин России на аукционе в среду умудрился в полном объеме разместить ОФЗ двух серий на 10 миллиардов рублей при совокупном спросе в размере 29,716 миллиарда.

Геополитический фон продолжил улучшаться во второй половине недели. Америка будет осторожной в выборе мер против России в связи с "делом Скрипалей", пообещал помощник госсекретаря США Кристофер Форд.

Кроме того, очередные заверения рынку о готовности ЦБ РФ действовать в условиях возможного финансового шторма дала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Они поддержали курс рубля против основных резервных валют.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели проходило на фоне стабилизации курса рубля и попыток его сползания вниз в рамках коррекции. Глава Центробанка, как подержала рубль накануне, так и надавила на него уже через день. Набиуллина заявила о том, что при принятии решения о возобновлении покупок на рынке валюты для Минфина (видимо, уже в январе 2019 года) регулятор будет учитывать не величину курса рубля, а волатильность рынка.

Участники рынка, безусловно будут держать в уме этот фактор. Однако до него есть еще полтора месяца, в течение которых, скорее всего, геополитический фон сохранится благоприятным. Санкции, похоже, пока отложили, а Трамп с Путиным должны встретиться в конце ноября. Поэтому рубль вполне может еще прибавить против основных резервных валют. Впрочем, нефть, как бы ни была она раскоррелирована с рублем, может преподнести очередной сюрприз в виде обвала, и тогда предновогоднее ралли рубля может быть расстроено.