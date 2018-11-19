Утром в понедельник рынок нефти не оставляет попыток отыграть потерянное прежде и прибавляет в весе четвертую сессию подряд. Пока о полной компенсации предыдущего падения речи не идет, но покупатели весьма последовательны.

Новостной поток для сырьевого рынка к новой неделе выглядит очень неоднородным, и в такой ситуации инвесторы обычно выбирают то, что ярче и симпатичнее. Так, пятничная статистика отразила, что число буровых установок в США за прошлую неделю увеличилось на 1 единицу и составило 1082 шт. В годовом сопоставлении прирост оценивается в 167 единиц, что вполне неплохо. Однако рынок не отреагировал на данные.

Между тем, как показывают цифры от CFTC, «бычий» оптимизм не так уж и широк — за неделю до 13 ноября участники рынка сократили объем чистой длиной позиции на Brent до 17-месячного минимума (214,8 тыс. контрактов, —42 тыс.). При этом объем длинной позиции все еще велик и составляет 304,9 тыс. контрактов, объем короткой позиции оценивается в 90,1 тыс. контрактов.

Между тем, самым удобным драйвером для восстановления цены на нефть является ослабление доллара США. Основная валютная пара в пятницу ушла к десятидневному минимуму, что и позволило покупателям в сырье не оглядываться по сторонам и спокойно покупать.

На сегодня конъюнктура в нефти сохраняется положительной, и пока бакс в слабой позиции, отскок в нефти продолжится. Ориентир на день по баррелю Brent составляет $67,00-67,75.