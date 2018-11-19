В начале недели перед открытием российского рынка формируется нейтральный внешний фон. Центральной темой, которая определяет настроения на мировых рынках, продолжает оставаться торговое противостояние США и Китая. Трамп в пятницу отметил, что Китай представил широкий перечень предполагаемых действий для достижения соглашения, но инвесторы слабо отреагировали на информацию, так как стремления Китая понятны давно. Заключение сделки будет зависеть в большей степени от Белого дома. На фоне противоречивой информации, регулярно поступающей из Вашингтона, наиболее правильной позицией будет ожидание саммита G20, по итогам которого появится полная ясность. До этого момента не стоит принимать торговые решения, основываясь на данной теме.

Завершая обсуждение «торговых войн», отметим лишь высокую вероятность соглашения США и Японии, которые приступили к полноценным переговорам. Слабее остальных продолжают оставаться европейские индексы. Противоречия по Brexit и бюджету Италии на 2019 год никак не удается устранить. 21 ноября Еврокомиссия представит заключение по итальянскому вопросу, при этом не исключены санкции в том случае, если не будут приняты меры к уменьшению дефицита бюджета.

Российский фондовый рынок будет и дальше ориентироваться на котировки нефти, тем более что из-за празднования Дня благодарения американские биржи будут работать не полную неделю, что спровоцирует пониженную волатильность. Количество буровых установок в США за неделю увеличилось на 2 единицы, игнорируя резкое падение цен на «черное золото». Инвесторы сконцентрированы на действиях ОПЕК, так как надежд на уменьшение сланцевой добычи сейчас нет. Не исключаем еще одну волну снижения на этом фоне.

Рубль приостановил укрепление, так как ЦБ РФ намекнул на возможное возобновление закупки валюты в рамках бюджетного правила. Регулятор будет наблюдать за волатильностью на рынке, но не за курсом рубля, по словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. При этом тот объем долларов и евро, который не будет приобретен до конца года, планируется растянуть на 3 года или меньший срок, что оставляет долгосрочную вероятность укрепления рубля также довольно низкой. Диапазон 65-65.50 остается ключевым для перспектив USDRUB.