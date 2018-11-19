После эпического падения прошлой недели, когда Bitcoin за сутки потерял 12%, внимание к рынку криптовалют со стороны глобальных инвесторов продолжает падать. Снизившись ниже критического уровня $6000, удерживающего цену от падения еще с февраля 2018 года, рынок BTC/USD продолжил падать.

Разумеется, в красной зоне оказалась и вся отрасль в целом. Капитализация криптовалютного рынка снизилась до $170 млрд., и, по моему мнению, это еще далеко не предел. Ведущие токены теряют в цене в среднем по 5-10% ежедневно, а это мало стимулирует инвесторов к покупкам. Наоборот, разворачивается маховик панических настроений, инвесторы продают то, что держали весь год, и даже призрачные обещания дальнейших побед не способны удержать от бегства тех, для кого снижение капитализации Bitcoin стало своего рода сигналом к капитуляции.

Оценивая технические модели, не сложно заметить нисходящий "флаг" по BTC/USD на дневном таймфрейме. Это значит, что уровень $5000 может быть слабой поддержкой, которая будет столь же стремительно пробита. В этом случае дальнейшей целью движения будет выступать отметка $3100 за BTC.

При этом “виновник торжества” — Bitcoin Cash, чей хардфорк некоторые эксперты называют причиной произошедших событий, исчез с арены криптоиндустрии. Теперь его форки, ABC и SV, становятся объектом пристального внимания. И если с первым, ABC, ситуация более-менее понятна, он стал "преемником" Bitcoin Cash, то волатильность второго, SV, не предвещает ничего оптимистичного.

Торги Bitcoin SV на бирже Poloniex начались по $600 и почти мгновенно опустились до $70. Инструмент пока явно не пользуется популярностью, общественность предпочла ему форк ABC. Команды разработчиков двух форков BTH крайне резко отзываются друг о друге, и их полемику иначе как информационной войной не назовешь. Все это вносит разлад, оставляя тяжелый отпечаток на всей отрасли.

Не щадят рынок и регуляторы. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынудила ICO-проекты CarrierEQ Inc. и Paragon Coin Inc. зарегистрировать их токены как ценные бумаги с уплатой штрафа в размере $250 тысяч, возвратом средств пострадавшим инвесторам и предоставлением регулятору периодической отчетности не реже, чем раз в год.

Это первый случай, когда комиссия применила правовые меры ответственности только за нарушение регистрации ценных бумаг, предложенных под видом ICO. Но он далеко не последний. Данный прецедент отвадит многих от идеи привлекать средства через ICO. Усложнение этапа привлечения средств в отрасли сделает ее еще менее привлекательной для инвесторов, что дополнительно усилит падение рынка.