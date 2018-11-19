Старт новой недели прошёл в умеренно позитивном ключе, но хороших драйверов для роста фондовых рынков пока ожидать не стоит. Неопределённость вокруг Brexit может резко ухудшить настроения инвесторов ближе к концу недели. Ещё одним фактором риска остаётся Италия. Не исключено, что Еврокомиссия наложит штраф на страну из-за несоблюдения правил формирования бюджета. Самое главное – это торговая война между Китаем и США. По мере поступления обнадёживающих заявлений от Трампа рынки будут реагировать позитивно, но фактически 1 декабря может случиться, что угодно. В любом случае, из-за высокого уровня неопределённости инвесторы в ближайшие дни будут находиться в режиме ожидания.

Сводный индекс азиатского региона завершил первый торговый день недели почти нейтральной динамикой. Биржи Китая и Гонконга прибавили скромно — в пределах 0.2%, японский Nikkei поднялся на 0.5%. Европейские рынки дрейфуют вблизи пятничного закрытия, иногда опускаясь на отрицательную территорию. Долговой рынок ЕС пока стабилен.

Российские биржевые индексы пока синхронно прибавляют чуть более 0,3%. Рублёвый индекс Московской Биржи поднялся до 2382 пунктов, а валютный РТС до 1140 пунктов. Акции Сбербанка продолжают тестировать рубеж 200 рублей, но сильно отклониться от него пока не могут. Газпром прибавляет 0.5%, торгуясь вблизи 155 рублей. Бумаги Лукойла растут на 1% снова взяв курс на отметку 5000 рублей, около 0.5% прибавляют Роснефть и Татнефть. В аутсайдерах акции Мосбиржи, ИнтерРАО и Газпромнефти, они теряют почти по 2%.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТЫ

Цены нефти, которые в первой половине дня росли на 1%, перешли к снижению. Продолжаем следить за важными техническими уровнями. По нефти марки Brent это отметка в 65$, по WTI — это 55$ за баррель. Если эти уровни будут пробиты вниз, мы увидим дальнейшую коррекцию ещё на 10-15%. Пока весь «фундаментал» свидетельствует в пользу дальнейшего снижения цен на нефть. Индекс промышленных металлов снижается на 0.2%, драгоценные металлы торгуются без изменений. Сверханомальная волатильность продолжается в ценах на газ, но делать ставку на рост уже не стоит.

Российский рубль в паре с долларом сумел укрепиться почти на 0.2%, достигнув 65.85. На ближайшие 2 недели диапазон 65-66 рублей за американский доллар будет выступать сильной поддержкой, от которой можно пробовать спекулятивно покупать иностранную валюту. На российском рынке ОФЗ ситуация пока остаётся стабильной, но риски дальнейшего снижения цен на нефть и желание Минфина РФ заново начать покупать валют пока не вселяют оптимизма в рублёвых «быков». Ключевая валютная пара евро/доллар, да и сам индекс доллара (DXY) торгуются вблизи пятничного закрытия.

ПРОГНОЗ

В отсутствие новых драйверов для роста и позитивных новостей инвестиционные настроения на мировых фондовых рынках останутся сдержанными, сильных движений ждать не стоит. Ближайший уровень поддержки по индексу Мосбиржи находится очень близко — на отметке 2350 пунктов. Пока индекс торгуется выше него, шансы на дальнейший рост сохраняются, но при его пробое вниз стоит частично или полностью выходить из российских акций.