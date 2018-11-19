Основным событием, укрепившим на прошлой неделе уверенность инвесторов на долговых рынках, стала публикация данных по инфляции в США, которая вновь вышла несколько ниже ожиданий. Несмотря на уверенный рост экономики и сильный рынок труда, темп роста потребительских цен не ускоряется, что ставит под вопрос значительное (выше 3%) увеличение ставки ФРС в следующем году. Вместе с тем разделенный Конгресс, вероятно, ограничит рост заимствований казначейства в будущем (по итогам промежуточных выборов в Конгресс США демократы вернули себе контроль над Палатой представителей, тогда как республиканцы сохранили контроль над Сенатом). На этом фоне доходность казначейских облигаций США снизилась до уровней конца сентября, где, по всей видимости, и останется до конца этого года.

Наметившееся снижение котировок на российском долговом рынке сошло на нет, как только агентство Bloomberg сообщило о возможной отсрочке голосования Конгресса по антироссийским санкциям. Доходность ОФЗ вернулась на уровень начала коррекции. Вероятность дальнейшего роста рынка до конца года невелика в условиях неопределенности с санкциями, однако мы не исключаем дальнейшего роста цен в первом квартале следующего года.

Облигации остаются интересным инвестиционным инструментом ввиду высокой реальной доходности. По среднесрочным ОФЗ доходность к погашению превышает уровень инфляции приблизительно на 5 п.п. При этом стоит отметить, что показатель ИПЦ продолжает плавное движение в сторону цели ЦБ (по состоянию на 6 ноября инфляция составляла 3,6% год к году).